“J’aimerais former Monaco un jour”

L’exazulgrana Ludovic Giuly Il n’a pas caché son désir de s’entraîner au premier niveau de football le plus tôt possible, dans une interview accordée à Radio Monte Carlo (RMC).

02/04/2020 à 20:08

CET

SPORT.es

Giuly, ancien attaquant du FC Barcelone, Lyon Olympique, Monaco, Rome et PSG, entre autres équipes, il a pris sa retraite il y a six ans et exerce actuellement entraîneur – assistant de l’équipe réserve de Monaco, après avoir obtenu son diplôme d’entraîneur dans la même promotion Xavi, Raul et Xabi Alonso.

“Je voudrais entraîner Monaco un jour. Je ne veux pas le cacher. Les gens vont rire, mais j’ai déjà vécu avec ces doutes quand je voulais être professionnel. Je sais que personne ne parie un euro pour ma réussite, mais je vais travailler dur pour cela et ce jour viendra “, a prévenu l’exextremo, passionné de ses deux étapes vécu en tant que footballeur dans le club monégasque (1998 – 2004 et 2011 – 2012).

Au coach actuel de Monacole Ancien sélectionneur espagnol Robert Moreno, il a déjà laissé une rude concurrence en tant que successeur possible Ludovic Giuly, un pari pour l’avenir qui pourrait devenir présent si les résultats échouent désormais, sans aucun doute, à l’ancien client de Luis Enrique.