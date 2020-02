“J’aimerais que les gens se manifestent sans violence” »

Jeudi 06 février 2020

Iván Zamorano se rendra en Italie avec les vainqueurs de la Coupe Enel 2019 pour, entre autres, assister au derby entre l’Inter et Milan. Soit dit en passant, il a profité de la référence aux situations de violence vécues dans le pays autour du football, auxquelles il a assuré qu ‘”elles ne mènent à rien”.

L’ancien attaquant et capitaine de la «Roja», Iván Zamorano, a commenté les actes de violence qui se sont produits dans le pays à la suite de l’épidémie sociale depuis le 18 octobre. En prélude à son voyage à Milan avec les vainqueurs de la Coupe Enel 2019, «Bam Bam» a profité de l’instance et a donné son avis.

«Les gens s’expriment et Il me semble que nous sommes dans un pays démocratique, où il semble logique et normal que si vous n’aimez pas un système ou tant de choses qui ne sont pas correctes, vous pouvez en discuter ou l’analyser. Et où les gens peuvent aller dehors », a commencé Zamorano.

Concernant la manière de manifester, qui brillait dans des clubs comme le Real Madrid et l’Inter Milan, a indiqué que «évidemment, en tant que personne liée au sport, j’aimerais que ce soit sans violence, car cela ne mène à rien. J’espère donc que peu à peu vous pourrez résoudre les problèmes en suspens », a-t-il déclaré.

L’ancien Mondial et buteur de l’équipe nationale chilienne prépare son voyage à Milan avec les vainqueurs de la 18e version de la Coupe Enel. Chez les femmes, ce sont les représentants de Lo Prado qui ont obtenu les billets, tandis que les hommes de l’école Santa Inés de Calama ont pu voyager.

Parmi les activités, il est important d’affronter les divisions inférieures de l’Inter Milan, de découvrir ses installations, de partager avec les stars du club et de vivre le derby della Madonnina contre l’AC Milan, où Alexis Sánchez apparaît en titre.