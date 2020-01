MANCHESTER, ANGLETERRE – 18 JANVIER: Jairo Riedewald de Crystal Palace lors du match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace au stade Etihad le 18 janvier 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Jairo Riedewald a dû attendre son heure au Crystal Palace. Signé par Frank de Boer, il n’a jamais vu un run complet au départ 11; ses apparitions ont été plutôt fortuites. Pourtant, maintenant, il prétend être le premier arrière gauche de choix, bénéficiant de la blessure de Patrick van Aanholt.

Jairo Riedewald revendique le statut de premier choix à l’arrière gauche au Crystal Palace

Présence calme à l’arrière

Riedewald, dans une comparaison lâche, pourrait être considéré comme similaire à Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Considéré par certains comme un milieu de terrain défensif en raison de leur présence et de leurs capacités de passe sur le ballon, la meilleure position du Néerlandais est sans doute à l’arrière.

Contrairement à Alexander-Arnold et Van Aanholt, Riedewald n’excelle pas de manière offensive. Cependant, sous Roy Hodgson, ce n’est nullement une chose terrible. Le manager du Palace redresse son camp pour absorber la pression et frapper les équipes lors de la contre-attaque. Le joueur de 23 ans offre une présence calme à l’arrière, alors qu’il cherche à jouer le ballon hors de la défense au lieu d’un champ sans but. C’est un trait inhabituel aux tactiques Hodgson, mais qui montre la racine des capacités de Riedewald sur le ballon, après avoir traversé la tristement célèbre académie Ajax.

Alors que Riedewald n’est en aucun cas l’article fini sur la défensive, il a dû apprendre rapidement. Les statistiques ne racontent pas toujours l’histoire la plus complète – Van Aanholt se classe plus haut que son homologue néerlandais dans les plaqués et les passes réussies. Riedewald fait partie d’un onze de départ qui s’est installé plus profondément malgré ses blessures, Hodgson ne voulant pas risquer ses capacités d’attaque.

Par exemple, en comparant leurs heatmaps lors du dernier match dans lequel ils ont tous deux joué rétrospectivement, la position de Van Aanholt sur le terrain était plus élevée. Bien sûr, Palace a affronté Manchester City lors du dernier match de Riedewald – ce qui signifie une configuration ultra-défensive – mais Riedewald était beaucoup plus profond.

Assis plus profondément ne mettra sans doute pas à l’épreuve la détermination défensive de Riedewald, mais l’idée de perdre sa place le galvanisera à apprendre sur le tas.

Qui Roy Hodgson choisira-t-il au retour de Van Aanholt?

Que se passe-t-il lorsque Patrick van Aanholt revient d’une blessure? Va-t-il valser directement dans l’équipe première? Ou Riedewald garde-t-il sa place?

Selon l’homme lui-même, Riedewald ne se considère pas comme un arrière gauche. Au contraire, son manager le fait. S’exprimant sur le site Web de Crystal Palace sur la façon dont la sélection du Néerlandais pour revenir a eu lieu, il a déclaré: «Il s’avère que les deux se blessent et se blessent en même temps. Je me souviens avoir parlé à Jairo en disant: «Ne pensez-vous pas que vous pourriez jouer à l’arrière gauche?» Il était très réticent à ce sujet, disant virtuellement: «Non, je ne pense pas que je peux. Je ne pourrai pas faire ce travail. »»

“En fait, je lui ai dit l’autre jour:” Je vous l’ai dit, je savais que vous pouviez faire ce travail. “Nous avons toujours su qu’il y avait un très bon footballeur là-bas, mais nous n’avons pas pu trouver de place pour lui ou une maison pour lui dans l’équipe. “

En conséquence, cela donne à Roy Hodgson un «beau problème auquel penser». Rentre-t-il avec la menace d’attaque sur le côté gauche de Patrick van Aanholt? Ou garde-t-il une forme défensive à l’arrière avec Jairo Riedewald?

Photo principale