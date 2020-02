“J’allais jouer à Santos, pas à l’Amérique” »Pressfootball

Mercredi 19 février 2020

L’emblème de l’Amérique dans les années 70 évoquait ce qui aurait pu être son arrivée au tableau «Peixe» où se trouvait Pelé à l’époque. Cependant, il voulait laisser sa marque en dehors du Chili et a rappelé son arrivée chez les «aigles» lorsque les 50 ans de sa signature ont tourné.

L’idole et la légende de l’Amérique du Mexique, Carlos Reinoso, a révélé que ce n’était jamais sa première option d’émigrer au club aztèque, mais que son désir était de jouer à Santos où Pelé était encore. Cependant, la référence actuelle de l’institution a enregistré comment cette expérience était de 50 ans après son arrivée dans les «aigles».

«J’allais jouer à Santos de Pelé, ils allaient m’acheter, mais des cadres américains du jour au lendemain sont apparus, qui étaient Panchito (Hernández), M. Carmona et Pedro Portilla dans les bureaux d’Audax, équipe Où j’ai joué A cette époque, au Chili, vous ne pouviez pas mettre de dollars et M. Carmona avait 20 000 dollars à sa ceinture. Je n’ai jamais pensé à jouer en Amérique », a déclaré le Chilien dans une interview aux médias mexicains Record.

En outre, l’emblème des «azulcrèmes» a ajouté qu’il voulait quitter le Chili et en laisser un héritage. «Je voulais quitter le Chili pour réussir à l’étranger et il y a eu ce qui s’est passé au Mexique. Mon arrivée ne tirait pas de roquettes. Les premiers mois n’ont pas eu lieu, j’ai voulu rentrer au Chili, jusqu’à ce que la mère de mes enfants me dise: Cómo Comment allons-nous rentrer échoué? », A-t-il expliqué.

Reinoso, première idole étrangère et vainqueur de six titres en tant que joueur et un en tant qu’entraîneur, a également parlé de l’homme qui l’a marqué pendant son séjour au Mexique et a révélé que lorsque «nous avons joué au tournoi de Mexico en 1970, nous étions un désastre, j’ai fait des buts, et du jour au lendemain Rock Master arrive et là ma vie a changé, la vie de l’Amérique et de l’histoire, tout change. “

Pour terminer l’ancien dépliant, il a parlé de sa consécration avec les «aigles» et a expliqué «qu’il y a un match contre Chivas cela change le cours, principalement le mien, parce que nous les avons mis 5 avec le stade Azteca complet (saison 1970-1971) et là commence ma romance avec l’Amérique quand je vois le Azteca plein, ils ont sorti des foulards blancs, quelque chose que je n’oublierai jamais. Il naît la romance Amérique-Royaume. Ce jour-là avant Chivas, mon amour pour l’Amérique est né et je reste. Celui qui voulait rentrer après trois ou quatre mois est déjà au Mexique depuis 50 ans », a conclu Reinoso.