James Collins partage ce que Noble lui a dit lors de sa visite au terrain d’entraînement de West Ham – HITC

West Ham United reste dans la zone de relégation de la Premier League après le report de son match contre Manchester City.

James Collins a partagé que Mark Noble lui avait dit qu’il “vivait sous un nuage” à West Ham d’un point de vue mental et comment les joueurs “donneraient leur bras droit” pendant un certain temps.

Les équipes de Premier League, bien que divisées, sont en vacances d’hiver au cours de ces deux prochaines semaines, comme le patron de Sheffield United, Chris Wilder, a clairement indiqué qu’il aurait préféré “ continuer ” plutôt que de faire une pause, comme cité par Le miroir.

S’adressant à Football Daily sur BBC Radio 5 Live, Collins pense que les clubs qui se portent bien pourraient être d’accord avec Wilder, alors qu’il partageait les sentiments des joueurs de West Ham après sa visite sur leur terrain d’entraînement.

“J’étais au terrain d’entraînement de West Ham [on Thursday] et ils donneraient leur bras droit pour un peu de temps libre », a déclaré Collins à BBC Radio 5 Live.

«Je parlais à Mark Noble et il était comme s’il vivait sous un nuage, juste mentalement, pas même le football. Le côté physique. Juste mentalement ce qu’ils vivent chaque semaine ces joueurs de West Ham.

«Si vous êtes en forme, pourquoi ne pas continuer? [and not go on a winter break]. “

Eh bien, les joueurs de West Ham seront maintenant en vacances d’hiver après le report de leur affrontement en Premier League contre Manchester City dimanche.

Avec un certain nombre d’équipes de Premier League de retour à l’action la semaine prochaine, les Hammers vont maintenant prendre leur pause et retourner à l’action le 24 à Liverpool.

Le problème avec cette situation est qu’au moment du retour des Hammers, un certain nombre d’équipes à l’intérieur et autour d’eux auraient joué deux fois et, par conséquent, ils pourraient être encore plus éloignés de la sécurité.

L’équipe de David Moyes est déjà dans la zone de relégation de la Premier League – un point derrière Aston Villa, 17e.

L’équipe de Dean Smith affronte Tottenham et Southampton avant le retour des Hammers, car ils pourraient avoir sept points d’avance au moment où leurs rivaux de relégation effectuent ce voyage redouté à Anfield.

Quoi qu’il en soit, la pression du tableau de bord sera bel et bien sur West Ham à leur retour de leurs vacances d’hiver.

