James Collins rend son verdict sur les chances de survie d’Aston Villa – HITC

Aston Villa risque d’être reléguée au championnat.

James Collins a déclaré dans The Kelly and Wrighty Show qu’Aston Villa ne serait pas reléguée au championnat à la fin de la saison.

L’ancien défenseur central de Villa a fait ces commentaires avant le match de Premier League de Dean Smith contre Tottenham Hotspur à Villa Park dimanche.

Les Villans occupent actuellement le 17e rang de la Premier League avec 25 points en autant de matchs, juste un point au-dessus de la zone de relégation.

Villa se dirigera vers le match contre Tottenham à la suite d’une défaite 2-1 contre Bournemouth loin de chez lui en championnat.

Collins a déclaré sur The Kelly and Wrighty Show, publié par The Football Report: «Les chances qu’il (Grealish) va créer sont incroyables. Ça va être difficile, mais je peux voir Villa rester debout. Je peux vraiment. “

Empêcher la relégation

Villa a une bonne équipe, mais les Villans courent un réel danger de descendre au Championnat.

Les Villans doivent commencer à gagner des matchs et doivent mettre en place une série de résultats positifs.

Il reste encore assez de temps et il y a suffisamment de matchs pour que Villa finisse 17ème.

Après le match contre Tottenham, Villa affrontera Southampton, Leicester City, Chelsea et Newcastle United en championnat avant avril – tous des matchs assez difficiles.

