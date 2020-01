James et Bale s’entraînent avec le Real Madrid pour la Copa: ils ne sont pas blessés | Ligue d’Espagne

Le Real Madrid s’est entraîné lundi avant le duel de mercredi contre les Unionistas de Salamanca, pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey.

La surprise a été de voir en pratique, avec ses coéquipiers, James et Gareth Bale, qui, selon l’entraîneur Zinedine Zidane, étaient “un peu touchés”, ce qui les aurait empêchés d’être disponibles pour le dernier duel de Ligue contre Séville

De cette façon, l’argument de la blessure tombe et l’absence des deux joueurs samedi dernier reste un véritable mystère.

Le Real Madrid rapporte que la première session de la semaine s’est bien déroulée et, comme grande nouveauté, Sergio Ramos a travaillé à l’intérieur des installations, de sorte qu’il ne serait pas disponible pour le match.

En plus du capitaine, Asensio et Hazard formés dans l’herbe mais loin de l’intensité du travail de leurs pairs, ils poursuivent leurs processus de récupération.

“L’entraînement a commencé par un échauffement intense après lequel les joueurs ont affronté un circuit avec des exercices de possession, de précision, de contrôle et de passe. Puis ils ont pratiqué la circulation du ballon et la pression et se sont terminés par un match dans un petit champ “at – il conclu.

Des nouvelles de Bale et James? Aucun Ils ne sont pas mentionnés. Ils apparaissent sur les photos faisant chaque exercice, entrant dans chaque balle avec décision, récupérés, au moins d’après ce que vous pouvez voir. Maintenant, Zidane devra chercher de nouveaux arguments …