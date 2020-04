James Maddison insiste sur le fait qu’il est satisfait de Leicester City

La cible de Manchester United et la star de Leicester City, James Maddison, a rompu son silence sur son avenir, insistant sur le fait qu’il était satisfait de son environnement actuel au milieu de rumeurs sur un transfert potentiel.

Le milieu de terrain anglais a été fortement lié à un transfert à Old Trafford, bien qu’il soit sûr de dire que Jack Grealish d’Aston Villa l’a dépassé récemment.

Maddison était considéré comme un bon investissement pour ajouter de la profondeur à la salle des machines de United, mais la probabilité de son départ a lentement disparu au fil des semaines.

Peut-être que United n’était pas intéressé à casser la banque pour lui car il a été suggéré que ce serait la seule chose à convaincre Leicester de se séparer.

Villa et Grealish étaient considérés comme des options plus réalistes compte tenu des finances impliquées et Ole Gunnar Solskjaer serait un fan.

Selon le site officiel de Leicester City, Maddison a déclaré: «Cela a été un tourbillon de deux ans et j’ai adoré chaque seconde. Je me sens chez moi à Leicester. Je me sens déjà comme faisant partie du mobilier et je l’adore ici.

“J’adore les gars, j’aime les fans, [we’ve got] un grand manager, donc je suis très, très heureux. “

En vérité, Maddison n’a aucune raison de quitter Leicester s’ils se qualifient pour la Ligue des Champions et il est aussi un joueur de départ pour eux.

À United, le milieu de terrain polyvalent ne serait probablement qu’un joueur d’équipe et il n’y a aucune garantie que les hommes de Solskjaer obtiendraient un classement parmi les quatre premiers non plus.

Si Maddison devenait soudainement disponible à bas prix, alors le légendaire Norvégien reconsidérerait mais pour l’instant, c’est un transfert qui n’a pas beaucoup de sens pour les deux parties.

