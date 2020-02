James Maddison pousse à déménager à Manchester United

Les fans de Manchester United pourraient avoir l’embarras du choix au milieu de terrain après l’été prochain, alors que James Maddison venant de Leicester City pourrait être une réalité selon les rapports.

Le talentueux Anglais aurait été la cible d’Ole Gunnar Solskjaer pendant un certain temps maintenant, mais après que Bruno Fernandes a rejoint, on pensait que ce n’était plus une option.

La star du Sporting Lisbon a rejoint l’équipe en janvier après de nombreuses négociations et les fans de United étaient absolument ravis du transfert.

Maddison ajouterait certainement de la qualité à United et il est probable qu’il marcherait toujours droit au milieu de terrain.

Un trio de l’ancien homme de Norwich, Paul Pogba et Fernandes serait un milieu de terrain qui ferait certainement peur aux équipes de l’opposition.

Selon Manchester Evening News, Maddison veut rejoindre les Red Devils avec des sources proches de lui affirmant qu’il aurait été à Old Trafford il y a des années si cela ne tenait qu’à lui.

Les Foxes tentent de lier son avenir depuis un certain temps maintenant, alors que les rumeurs sur un transfert potentiel continuent de s’intensifier.

On pense que Leicester ne veut pas vendre, ce qui rendra certainement tout transfert difficile.

Les hommes de Brendan Rodger ne subissent pas non plus de pression réelle pour vendre en termes de faiblesse financière et il est donc probable que United devra dépenser trop pour qu’une décision se produise.