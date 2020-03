James McCarthy mérite de conserver sa place devant Luka Milivojevic au Crystal Palace

Ismaila Sarr de Watford poussant James McCarthy de Crystal Palace lors du match de Premier League entre Crystal Palace et Watford à Selhurst Park, Londres le samedi 7 mars 2020. (Photo de Jacques Feeney / MI News / NurPhoto via .)

Il a fallu du temps à James McCarthy pour gagner sa part de félicitations au Crystal Palace. Après avoir signé l’été dernier pour une somme modique, il est arrivé avec un point à prouver d’un rival de milieu de table. Pourtant, maintenant, McCarthy rejoint un catalogue de joueurs que les Eagles ont braconnés dans des clubs rivaux et transformé en leur propre réussite.

James McCarthy mérite de garder sa place au Crystal Palace

Prendre le relais dans le milieu défensif

Un milieu de terrain défensif peut souvent passer inaperçu dans les matchs. Cependant, lors du match nul 1-0 de Palace contre Watford, McCarthy a tout fait, mais il est passé inaperçu.

Il a suppléé Luka Milivojevic tandis que le Serbe a purgé une suspension de trois matchs. Milivojevic, lorsqu’il était disponible, est resté sur le banc pour la victoire 1-0 contre Brighton & Hove Albion. McCarthy a commencé pour la visite de Watford. Il a également impressionné par son travail défensif, offrant un taux d’achèvement de 100% des tacles pendant le match. Dans le contexte, aucun de ces huit plaqués n’a donné un coup franc.

McCarthy a connu une excellente sortie contre Watford; il a été dépossédé seulement deux fois, a remporté son seul duel aérien du match tardivement et a réalisé deux interceptions. Bien qu’ils soient en petit nombre, il en a fait bien plus. Il a pressé et poussé Watford à faire des erreurs; son travail acharné sans relâche a aidé Palace à remporter sa troisième victoire consécutive. La carte thermique de McCarthy après le match a montré qu’il a passé une grande partie du jeu à traverser le terrain devant sa défense.

A gagné sa chance de rester sur le côté

Jusqu’à présent, dans sa course actuelle aux côtés de Hodgson, le joueur de 29 ans a montré qu’il méritait de garder sa place.

Alors qu’il maintient actuellement le capitaine du club en dehors des onze de départ, il en fait plus que suffisant pour garantir sa place dans la cohorte choisie par le manager du Palace. On ne peut pas en dire autant de Milivojevic, qui a été plusieurs fois critiqué cette saison.

L’international serbe a subi un sort similaire à son prédécesseur Mile Jedinak. Très apprécié des fans pour avoir affiché une performance acharnée et acharnée au cœur du milieu de terrain, mais n’a pas répondu aux attentes de lui au fil du temps.

Peut-être, avec la sécurité de Palace pratiquement assurée, McCarthy mérite une place dans le onze de départ à Selhurst Park au détriment de son coéquipier.

Photo principale