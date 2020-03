James ne compte pas pour Zidane pour des raisons personnelles, assure la presse espagnole | Colombiens à l’étranger

Le roman entre James et Zidane se poursuit au Real Madrid. Selon David Sánchez, journaliste espagnol de ‘Radio Marca’ dans une conversation avec Gol Caracol, le milieu de terrain colombien a traversé une étape “très étrange” depuis que le Français était sur le banc et c’est pourquoi il y a des spéculations à travers l’Espagne que le problème est en train de se produire ” quelque chose de personnel parce que dans le sport ce n’est pas le cas ».

Rappelons que cette saison, James a disputé 13 matchs, dont huit en entrée.

– Voir ici les numéros de James avec Zidane

Le journaliste assure qu’au début de la saison, on parlait beaucoup de «réconciliation» entre le joueur et DT en raison des bonnes performances que James a montrées au Bayern Munich, une équipe dans laquelle il a joué pendant deux saisons. Malgré cela, le temps a passé, les blessures sont venues et cette joie qui était au début disparaissait.

“Ce sont deux personnes qui ne se comprennent pas parfaitement et il a cessé de s’inscrire dans les plans de l’entraîneur parfois en raison de problèmes physiques ou sportifs à d’autres moments; mais Zidane n’a pas du tout James Rodríguez », a-t-il précisé.

Cet oubli vécu par l’équipe nationale colombienne au Real Madrid est alarmant car c’est déjà, avec cela, trois saisons que Zidane laisse de côté dans les moments cruciaux et importants de la saison, était dans les classiques et le match aller de la Ligue des champions. devant la ville. «Zidane a rarement fait confiance à James, surtout à ce stade. Ils ont peu de réglages sportifs »

Je veux dire

C’est pour cette raison qu’en Espagne, on pense que le problème concerne davantage les problèmes personnels que les problèmes de football, car Sánchez affirme que “lorsqu’il a joué, il a eu une performance acceptable”. De plus, il souligne également que le footballeur de 28 ans est revenu à Madrid par un appel de Lopetegui, puis que s’est-il passé et qu’il voulait toujours rester pour se battre pour une place dans la première équipe.

Je veux dire

Au final, le message n’était pas encourageant pour le 16, la presse considère que la saison suivante, James ne sera pas un joueur de l’équipe merengue “si Zinedine Zidane continue d’être entraîneur du Real Madrid, ne nous trompons pas nous-mêmes”. Cela est encore renforcé compte tenu de la possibilité d’aller au Premier ministre avec Wolverhampton, une équipe où son agent Jorde Mendes a une grande influence.