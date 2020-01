James Pallotta quitte Rome mais pas le football: 2 clubs anglais en vue

SONDAGE

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Le transfert se rapproche: James Pallotta vendra sa participation majoritaire dans Rome à Dan Friedkin dans les prochains jours. L’homme d’affaires américain n’a cependant pas l’intention de quitter le monde du football et vise l’Angleterre: certaines sources romaines, ces derniers jours, avaient fait part de leur intérêt pour Pallotta pour Leeds et Newcastle. Le Daily Star reprend l’actualité aujourd’hui, ajoutant que le propriétaire des Magpies, Mike Ashley, demande entre 300 et 400 millions de livres sterling. À Leeds, cependant, beaucoup dépendra d’une éventuelle promotion au premier ministre de l’équipe entraînée par Marcelo Bielsa.

