Ligue d’Espagne



James revient à son tournoi avec le Real Madrid: convoqué pour la Copa del Rey





Jenny Gámez





5 février 2020 à 13 h 31

Le Colombien est sur la liste de Zidane pour se mesurer à la Real Sociedad, ce jeudi.

James Rodríguez est entré dans son troisième appel consécutif au Real Madrid, qui est déjà une nouvelle à célébrer.

Le Colombien fait partie des 19 hommes que l’entraîneur Zinedine Zidane espère remporter en duel pour les quarts de finale de la Copa del Rey, ce jeudi, contre la Real Sociedad, à Santiago Bernabéu.

James avait été convoqué la semaine précédente pour le duel contre Saragosse (triomphe 4-0), ce qui donnait à l’équipe ‘merengue’ la possibilité d’atteindre le combat pour la demi-finale. Bien qu’il n’ait pas joué son jeu le plus coloré, le DT l’a gardé sur le terrain pendant 90 minutes.

Pour la Ligue, le gaucher est entré dans la liste pour le derby contre l’Atlético (victoire 1-0) mais n’a pas quitté le banc.

Maintenant, il aura une nouvelle chance de briller, alors que d’autres rivaux dans la position comme Eden Hazard et Gareth Bale restent à l’infirmerie. L’absence du Belge est celle qui regrette le plus car il y avait une illusion de le voir revenir, après près de deux mois et demi de sortie, et même entraîné normalement ces derniers jours, mais au final Zidane a décidé de ne pas prendre de risques.