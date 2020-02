James revient en Ligue: Real Madrid vs Levante, journée, composition | Colombiens à l’étranger

La bonne nouvelle pour James Rodríguez est que son nom est réapparu lors d’un appel au Real Madrid. Le mauvais, qu’il n’y a aucune garantie qu’il est le propriétaire. Mais la réalité est que tout n’est pas mauvais, qu’il peut facilement offrir ce dont Zidane a besoin pour ne pas risquer le leadership et, espérons-le, pourrait même être un initialiste.

Le Real Madrid visite la ville de Valence dans le but de vaincre un Levante motivé sans surprise comme celui subi contre le Celta, en championnat espagnol, avant de se concentrer sur deux rencontres clés de la saison, l’engagement européen à Manchester City et Le porte-jarretelles classique.

Cela implique que l ‘«unité B» devra être utilisée pour donner suffisamment de repos à la masse salariale et que les soldats qui ne comptaient plus beaucoup maintenant sont désormais appelés en première ligne de bataille.

La seule chose qui pourrait conspirer contre James, c’est que la priorité est de retrouver une fiabilité défensive, car cela vient de marquer six buts lors de ses trois derniers matchs, ce qui a conduit à l’élimination de la Copa del Rey et a raccourci la distance en Ligue contre Barcelone.

Mais James en bonne santé connaît les positions défensives et, bien qu’elles ne coulent pas, il n’a d’autre choix que de profiter des minutes qu’il a sur le terrain.

En cas de succès, le gaucher retournera à une compétition dans laquelle il n’a plus joué depuis plus de quatre mois depuis le 19 octobre. C’est dans cette débâcle de Son Moix, une défaite contre Majorque qui a marqué un tournant dans la saison du Real Madrid où James a commencé et joué tout le match.

Depuis lors, l’inconfort physique, un problème musculaire ou les décisions techniques de Zidane ont causé plus de quatre mois d’absence de James dans la Ligue.

L’entraîneur français a opté pour lui dans une compétition comme la Copa del Rey, titre à tous les niveaux jusqu’à l’élimination du Real Madrid par la Real Sociedad. Dans cette rencontre, James a été remplacé au repos le 6 février par un coup à la hanche et depuis lors, il n’a plus compté malgré son rétablissement pour le dernier jour de championnat, le match contre le Celta de Vigo.

James n’a pas de continuité à son retour au Real Madrid. Il a disputé un total de treize matchs jusqu’à présent cette saison, dont sept en Ligue et seulement quatre départs. Il a contribué un but dans la victoire contre Grenade, quittant le banc et malgré avoir reçu les huit derniers du match. C’est son dernier but du parcours.

Son travail à l’entraînement a poussé Zidane à parier sur James pour la visite au Levant, où le Colombien espère pouvoir avoir à nouveau des minutes à un moment clé de la saison où la compétition au Real Madrid s’est intensifiée après la récupération d’Eden Hazard .

Compositions probables

Ascenseur: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Clerc ou Toño, Campaign, Vukcevic, Bardhi, Melero ou Morales, Roger et Mayoral.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Hazard et Bezema.

Arbitre: Hernández Hernández (école canarienne)

Stade: Ville de Valence

Heure: 15 h 00