James Rodriguez aujourd’hui: analyse de son match au Real Madrid vs Unionistas Copa del Rey 2020 | Colombiens à l’étranger

Le Real Madrid a gagné 3-1 contre les Unionistas dans la Copa del Rey et a eu le retour de James Rodriguez, le Colombien qui a commencé le match par décision de Zinedine Zidane.

Le «10» de l’équipe nationale de Colombie a connu son premier match en tant qu’initialiste depuis octobre, alors qu’il était blessé et absent. Au début de l’année, il a joué 15 minutes en Super Coupe d’Espagne contre Valence, mais finalement il a de nouveau joué.

Le Colombien avait un jeu faible et était des deux côtés. D’abord, le 45 initial, était comme un flyer dans la bonne zone et a même eu un tir qui s’est écrasé sur la barre transversale à la minute 36. Dans la première moitié, James Rodriguez avait une meilleure face et a montré des conditions, car il a concentré le ballon qui s’est terminé en le premier but du match, même si ce n’était pas son aide en raison du rejet d’un défenseur rival.

La deuxième mi-temps a été plus calme et l’a poussé à quitter le match. À la minute 49, il a reçu un ballon à l’intérieur de la zone et était seul devant le gardien des Unionistas, mais le Colombien n’a pas réussi à terminer dans le bon sens et a fini par gâcher cette attaque.

Après cette action, le joueur n’est plus intervenu dans le jeu et a été remplacé à 80 ans par Isco, qui est le principal de Zinedine Zidane.

James, qui est revenu à la une, n’a pas eu un match brillant mais a rempli ce qui était nécessaire pour affronter une équipe de petit nom en tant qu’Unionistes. La bonne chose est qu’il recommence à montrer du football et qu’il a récupéré 100% de son inconfort musculaire.