James Rodríguez aujourd’hui: Arsenal veut le faire signer en Premier League, marché et transfert des rumeurs 2020 | Colombiens à l’étranger

James Rodríguez n’a pas obtenu l’approbation ou la confiance de Zinedine Zidane dans sa deuxième étape pour le Real Madrid, car il a terminé plusieurs mois sans jouer et à chaque fois le panorama est plus décourageant de rester dans le club de rêve.

En janvier, le Colombien avait plusieurs options pour quitter l’équipe, mais les prix que la boîte blanche recherchait n’étaient pas comme prévu et il ne voulait pas le laisser partir en prêt.

Les loups et Everton, de Carlo Ancelotti, étaient deux des équipes qui l’ont cherché jusqu’à présent. Maintenant, selon ‘The Sun’, un journal anglais, a confirmé l’intérêt qu’Arsenal a, qu’il profiterait du bas prix et de la chute de la roue de sélection colombienne. Actuellement, elle est de 40 millions, selon «Transfermarkt», mais la période de transfert chuterait beaucoup plus.

Le portail sportif explique qu’en plus du coronavirus, le mauvais moment a généré une baisse significative du prix du marché pour le footballeur colombien, un problème qui profiterait à l’équipe anglaise que Mikel Arteta dirige actuellement.

Maintenant, rappelons-nous qu’il reste un peu plus de 12 mois à James avec l’équipe espagnole, ce qui signifie qu’il est temps pour le Real Madrid d’en profiter et de générer de l’argent pour le transfert du footballeur.

“Il semble que Zidane soit enfin prêt à réduire ses pertes à la réouverture du mercato. … Les espoirs d’Arsenal de signer avec James Rodriguez ont été nourris par la nouvelle qu’ils pourraient l’acheter à moindre coût cet été, La nouvelle serait censée être un coup de pouce pour Arsenal et Everton, qui sont susceptibles de se battre pour sa signature. Arsenal est un admirateur de Rodriguez et a tenté de le signer en prêt en janvier, mais le fait que Real n’ait pas obtenu de remplaçant forcé de rester “, explique les médias britanniques.