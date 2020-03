James Rodríguez aujourd’hui: forte critique et controverse dans le livre de Zidane pour son attitude 2020 | Colombiens à l’étranger | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le journaliste qui a écrit le livre, Frédéric Hermel, a déclaré qu’ils sont “des détracteurs de la méthode Zidane”.

James for Zidane n’est pas le premier choix.

Photo:



Extrait de Twitter

Pour:

Écriture futuriste

16 mars 2020 à 16 h 13

Ces derniers jours, en Espagne, des rumeurs ont fait état d’une éventuelle mauvaise relation entre James Rodríguez et Zinedine Zidane, mentionnant que ce serait la raison pour laquelle les Français n’en tiennent pas compte au Real Madrid.

Maintenant, dans le magazine ‘Vanity Fair’, quelques fragments de ce que sera le livre ‘Zidane’ écrit par Frédéric Hermel, journaliste de ‘As’ en Espagne, ont été publiés. Dans une partie, ils jettent tout sur James et Gareth Bale pour leurs attitudes.

«C’est une attitude loyale qui lui permettra de conserver le respect et l’admiration de l’ensemble de son personnel. Sauf peut-être quelques exemples comme James et Bale. Deux détracteurs de la méthode Zidane, et deux victimes de son intransigeance appréciable. (Zidane) n’a aucune pitié pour les personnes motivées, peu importe leur talent, peu importe le prix qu’elles ont coûté au club, peu importe combien leurs noms brillent en haut de l’affiche du football mondial. Ceux qui ne sont pas pilonnés à l’entraînement n’obtiennent pas le droit de jouer les matchs “, a écrit le journaliste.

Le problème est venu après une interview pour le livre, Zidane a expliqué qu’il se souciait de ses joueurs et qu’il n’était pas de ceux qui sortaient pour jeter de la merde aux footballeurs de son équipe.

«Ce n’est pas parce qu’ils ont eu trois ou quatre mauvais résultats ou parce qu’ils ont vécu trois ou quatre situations difficiles que je vais changer de veste. J’assume ce que je suis et je défends mes ongles Je crois en mes joueurs et il en sera ainsi jusqu’au bout. Je ne suis pas de ceux qui jettent de la merde sur un ou deux footballeurs quand ils ne vont pas bien et qui relâchent “C’est la faute de tel ou tel”. Nous sommes tous dans le même bateau “, explique le livre.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer