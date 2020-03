James Rodriguez aujourd’hui: les matchs qu’il a laissé au Real Madrid avant le match nul | Sélection colombienne

James Rodríguez est resté en dehors du match classique entre le Real Madrid et Barcelone, qui se jouera ce dimanche à 15 heures au stade Santiago Bernabéu, et qui pourrait être définitif pour la définition du prochain champion d’Espagne.

Une fois de plus, Zinedine Zidane a limogé le Colombien et ne l’a pas considéré parmi ses concentrés pour un match aussi important. C’était déjà arrivé en milieu de semaine, n’étant pas dans les plans pour affronter Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions.

C’est ainsi que Carlos Queiroz est très attentif et inquiet à la situation de James à Madrid. Beaucoup plus quand le début des éliminatoires de la Coupe du monde approche et qu’il a besoin que son «10» soit régulier pour le match du 27 mars, contre le Venezuela à Barranquilla.

L’entraîneur national espère de moins en moins voir James concourir, mais il ne perd pas confiance et espère seulement qu’avant son arrivée à Barranquilla, son référent se sent à nouveau un joueur important pour son club; au moins être convoqué pour les prochains matchs, et j’espère que Zinedine Zidane l’envoie sur le terrain pour lui donner un coup de main.

Les délais sont peu nombreux. Il reste moins d’un mois pour avoir James dans l’équipe nationale. Mais il reste encore suffisamment de jeux pour que le «10» reprenne un peu de son rythme et prenne confiance.

Ainsi, James n’a plus que quatre matchs à jouer au Real Madrid. Déjà écarté du classique, le merengue pourrait avoir James lors de sa visite au Real Madrid le 8 mars, ou sinon, il a aussi le match contre Éibar au Bernabéu le 13; enfin, sûrement déjà convoqué en équipe nationale, le 21 mars Madrid recevra Valence.

De plus, bien que peu probable, James pourrait être dans le match retour contre Manchester City, en huitièmes de finale; ce match aura lieu le 17 mars, et James espère juste que «Zizou» le prendra et en tiendra compte… James en a besoin et la Colombie en a besoin.