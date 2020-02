James Rodríguez aujourd’hui: sans Copa del Rey, les chiffres de la Ligue d’Espagne | Ligue d’Espagne

L’élimination du Real Madrid en Copa del Rey a été un coup très dur pour James Rodriguez, qui vient de disputer les 45 premières minutes de la défaite 3-4 contre la Real Sociedad, ce jeudi en quarts de finale disputés dans la Stade Santiago Bernabéu.

Bien qu’il ait sonné pour quitter le marché des transferts, qui a fermé le 31 janvier, le Colombien a décidé de rester. La raison: il avait des minutes et était un partant dans l’équipe de Zidane dans la deuxième compétition la plus importante d’Espagne.

Mais le plateau d’eau froide a fait en sorte que James “manque de règne”, car sa compétition préférée est terminée et donc les chances de jouer s’épuisent.

James a disputé 4 matchs jusqu’à présent en 2020, le premier était en Super Coupe d’Espagne et les trois autres étaient en Copa del Rey. En tout, il a commencé en partant et a profité des 215 minutes qu’il a jouées cette année dans cette compétition pour se motiver à nouveau, générer des doutes à Zidane et lui dire qu’il pouvait compter sur lui.

Mais en dehors de l’élimination, James a de nouveau reçu sa compétition principale: le Belge Eden Hazard est déjà récupéré, s’entraînant avec le groupe de joueurs et prêt à revenir dans le onze de départ, car ce n’était pas en vain la signature star du début de saison. De plus, il a Luka Modric et Toni Kroos devant lui, en raison de son ascendance sur la liste; et pour terminer, le jeune uruguayen Federico Valverde est à son meilleur et est intouchable en première équipe.

Depuis le 19 octobre 2019, James ne joue plus pour la Ligue d’Espagne, car il a été blessé. Mais cette année il y a déjà cinq jours disputés et il n’a pas eu d’opportunités. Vient maintenant la Ligue des champions, une autre option pour le Colombien, mais il semble peu probable qu’elle entre dans les plans de Zidane.