James Rodríguez aujourd’hui: sujets à discuter avec Carlos Queiroz | Sélection colombienne

James Rodríguez et Carlos Queiroz se sont déjà rencontrés pour parler de l’équipe nationale colombienne, des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, du cadeau du joueur et du moment où il vit au Real Madrid. À côté de l’entraîneur et du «10» des Tricolores, se trouvait Mario Alberto Yepes, récemment nommé directeur sportif de la Fédération colombienne de football.

C’est un peu plus d’un mois avant le début des qualifications. Le 27 mars, la Colombie affrontera le Venezuela à Barranquilla, donc dans quelques semaines Queiroz devra remettre la liste officielle des convoqués pour les deux premiers défis, car quelques jours plus tard, l’équipe nationale se rendra au Chili.

Peut-être que la seule chose qui sépare James d’un éventuel appel de Queiroz est une blessure qui le retirera définitivement de la course pour ces dates. Quelque chose que personne ne veut, mais cela pourrait arriver si nous voyons les antécédents médicaux de Rodriguez. Bien sûr, au cas où James serait en bonne santé, tout semble indiquer qu’il sera l’un des fixes de l’équipe nationale.

De quoi James et Queiroz ont-ils parlé? Seulement eux deux et Yepes le savent. La vérité est qu’il y a 5 tenances urgentes entre l’entraîneur et le référent de l’équipe nationale colombienne.

1. Son importance dans la sélection

Ils lui ont donné la permission de ne pas participer aux matchs amicaux des dernières dates de la FIFA en 2019, après tout, Queiroz a pleinement confiance en James. Justement, cet appui dans la référence en a besoin maintenant que la route vers la Coupe du monde au Qatar commence; C’est pourquoi la présence de James dans l’appel devient vitale et importante, qu’il joue ou non, qu’il arrive à n’importe quel niveau, le «10» transmet la tranquillité d’esprit au groupe et sera un bastion sur et en dehors du terrain.

Évidemment, l’idée est de l’avoir sur le terrain, comme le capitaine qui commande le navire devant les Vénézuéliens. Si tout va bien avec un certain rythme au Real Madrid, mais cela dépendra de votre récupération et des opportunités que vous avez de Zinedine Zidane.

James est nécessaire dans l’équipe nationale et c’est pourquoi Queiroz le regarde.

2. Votre position

Si vous êtes prêt à jouer, Queiroz veut que James se sente mieux et puisse abandonner. Bien que le schéma de l’entraîneur soit 4-3-3, il faudra voir si le «10» s’inscrit dans la première ligne, à côté de deux flyers de marque et qu’il est celui de la sortie et de la génération; ou qu’il joue presque comme un extrême, que ce soit à droite ou à gauche, qu’il a plus de liberté et peut déséquilibrer et fréquenter la zone «9».

3. Votre condition physique et médicale

C’est ce qui inquiète le plus, car James a connu deux saisons – peut-être plus – au cours desquelles il n’a pas pu jouer au mieux en raison des inconvénients qu’il a subis. La façon dont il s’entraîne, comment il se prépare en dehors de ce qui lui est envoyé dans son club, ses niveaux de stress, y compris son humeur, doivent être alignés pour que James ne se veuille pas et soit disponible pour l’équipe nationale.

4. La Copa América

C’est peut-être le principal défi de la Colombie cette année, car il s’agit d’un court tournoi, dans lequel l’équipe nationale sera l’hôte, et c’est la possibilité que cette génération de joueurs puisse couronner avec un titre. Et bien sûr, vous avez besoin de la figure à son meilleur, comme bannière et symbole de la compétition.

Certes, James est le champion de la Coupe, donc cette question devrait déjà être discutée avec Queiroz, c’est une occasion unique de rentrer dans l’histoire et vous ne pouvez pas la manquer.

5. Votre avenir

Ce semestre ne disputera que deux des 18 jours des qualifications sud-américaines au Qatar 2022. Ensuite, la saison en Europe se terminera et au deuxième semestre, six matchs des qualifications seront développés. À ce moment-là, une nouvelle campagne, 2020/21, commencera en Europe, et c’est là que James est nécessaire dans un club où il a la continuité et la proéminence.

Queiroz comprend que le rêve de James est de réussir au Real Madrid, mais il sait que ce ne sera pas facile pour Zidane, pour les brillants renforts qui viennent chaque année, et d’autres aspects. C’est ainsi que l’entraîneur doit le conseiller, lui donner un concept et lui dire s’il vaut mieux rester dans la maison blanche ou changer d’air, trouver une équipe qui a des minutes de compétition et qui est en vigueur.

Au final, seul le joueur prendra la décision finale, et que tout est pour le bien de James et de l’équipe nationale.