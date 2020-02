James Rodríguez aujourd’hui: Zidane lui donne un avertissement pour continuer au Real Madrid | Ligue des champions

Les versions du moment où James Rodríguez vit au Real Madrid suivent, ce qui le mettrait également en doute pour le futur appel de l’équipe nationale colombienne pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar 2022.

Le volant colombien ne passe pas par son meilleur moment sportif et personnel; Mardi, il a eu une nouvelle déception quand il n’a pas été convoqué par Zinedine Zidane pour le duel contre Manchester City, correspondant au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les problèmes pour James ne seraient pas seulement le football. Ils vont même au-delà de la prétendue conversation avec Carlos Queiroz et des doutes qu’il y a sur son arrivée dans l’équipe nationale colombienne. À Madrid, ils demandent déjà à la cafetière de se vider la tête, de résoudre ses affaires personnelles et de se mettre au niveau nécessaire pour jouer dans l’équipe merengue.

Encore une fois, “Blu Radio” Sports Blog “a parlé de l’actualité de James. Le journaliste Julio Bolaños a déclaré que Zinedine Zidane a rencontré Rodríguez Rubio pendant plus de dix minutes et a précisé quelle était sa situation.

Selon la version du journaliste, ‘Zizou’ a lancé un ultimatum à James David: “S’il ne fait pas la chose correspondante pour se réhabiliter en tant que grand joueur qu’il est, et la confiance que Zidane a, il ne jouera plus au Real Madrid. Ainsi, malgré les pertes dues aux blessures subies par le club espagnol, James ne serait pas dans les appels.

En Espagne, on dit que James est un peu isolé du monde du football à cause de ses problèmes familiaux et relationnels. Et de la direction du club blanc, ils soutiennent les décisions de Zidane.

«Sur le plan du football, Zidane croit en James, mais le Colombien n’est pas au niveau requis. Personne ne doute de la capacité du football; mais il doit savoir pour quelle équipe il joue, le Real Madrid a besoin de joueurs physiquement et mentalement. Récemment, Marcelo et Isco se sont retrouvés dans une situation similaire », a expliqué le correspondant espagnol.

Nelson Ascencio, qui fait partie du personnel journalistique de l’émission de radio, a déclaré que l’état de santé de sa grand-mère était l’un des inconvénients personnels qui éloignaient James de sa performance et étaient absorbés par les affaires familiales. Même “il y a 15 jours, il était sur le point de prendre un avion pour venir visiter Ibagué”.

Zidane aurait dit à James: «Tu es l’un des meilleurs joueurs que j’ai vus, prouve-le. Nous ne voulons pas d’un joueur à 80%, au Real Madrid, ils doivent être à 100%. » Tout cela parce qu’il veut “s’impliquer davantage dans sa responsabilité dans le football et moins de temps sur les réseaux”.