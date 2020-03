James Rodríguez: cause du départ d’Angel Di María au Real Madrid 2014 | Colombiens à l’étranger

Le Real Madrid se caractérise par être l’une des plus grandes équipes du monde, ce qui le confirme avec son chéquier complet lorsqu’il s’agit de prendre les meilleurs joueurs avec la marque.

C’était le thème en 2014, lorsque le box Merengue a décidé de signer James Rodríguez après sa grande participation à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Cependant, son arrivée a signifié le départ d’une des figures de l’équipe de l’époque: Ángel Di María, c’était sa position.

«Je savais que James (Rodríguez) venait à Madrid et c’était ma position, alors je savais qu’ils voulaient me vendre. Et la lettre est venue, Daniel (Martínez) me l’a donnée et m’a dit qu’elle venait du Real Madrid, mais je ne voulais même pas la regarder et je l’ai déchirée “, a expliqué l’Argentin dans ‘We Can Talk’ à propos de ‘Telefé’.

Le joueur actuel du PSG a également raconté l’expérience qu’il avait eue lors de la Coupe du monde 2014, en mentionnant qu’il était blessé et qu’il n’était pas à 100%, laissant de côté l’un des matchs les plus importants que l’Argentine ait eu à l’époque.

“Je suis allé parler à Alejandro et j’ai dit en pleurant que je n’étais pas à 100%. Je savais qu’il m’aimait et voulait que je joue, mais il cherchait le meilleur pour l’équipe. J’allais m’infiltrer mais je voulais essayer et puis à la réunion il a finalement décidé de mettre Enzo à ma place. Je suis content car je pense que la Coupe du Monde a été le meilleur match, les garçons ont fait un match exceptionnel, nous n’avons pas eu la chance d’être champion “, a-t-il conclu.