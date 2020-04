James Rodriguez du Real Madrid envisage de déménager à Manchester United

La star du Real Madrid, James Rodriguez, aurait renoué des liens avec Manchester United malgré le transfert presque contre Ole Gunnar Solskjaer.

Jusqu’à présent, le légendaire Norvégien a été incroyablement sélectif avec ses signatures, certains l’accusant même d’être trop britannique.

Sur les quatre signatures permanentes qu’il a faites, trois sont britanniques, Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire étant anglais et Daniel James gallois.

Solskjaer s’est également éloigné de la politique de transfert précédente de United consistant à recruter des joueurs de renom juste pour leur réputation plutôt que de se demander s’ils s’intégraient ou non à l’équipe.

Les fans doivent déjà en avoir assez d’entendre le nom de la star madrilène étant donné la façon dont il a été lié à un transfert à Old Trafford dans le passé.

Selon le Mirror, AS rapporte que James a parlé à plusieurs clubs en Italie et en Angleterre, la Juventus et Manchester United ayant la plus grande réputation.

Ce serait une surprise d’entendre ce rapport devenir vrai compte tenu des circonstances, il est donc beaucoup plus probable que l’équipe colombienne utilise le nom des Red Devils dans le but de susciter de l’intérêt pour lui.

Après tout, James est indésirable à Madrid, mais a du mal à amener les parties intéressées à l’approcher après avoir été en mauvaise forme pendant quelques saisons maintenant.

