James Rodriguez et Gareth Bale s’entraînent avec l’équipe du Real Madrid

James Rodriguez et Gareth Bale ont terminé la séance d’entraînement de lundi avec le reste de l’équipe après que l’entraîneur Zinedine Zidane a déclaré samedi dernier qu’ils n’avaient pas été inscrits sur la liste de l’équipe parce qu’ils étaient “un peu malmenés”.

James et Bale devraient être disponibles pour le match de la Copa del Rey du Real Madrid contre les Unionistas de Salamanca. On s’attend à ce que Zidane effectue plusieurs rotations dans ce match, même s’il ne s’agit que d’un match à élimination directe. Madrid devra prendre ce match très au sérieux, mais il est clair que James Rodriguez et Bale ont la qualité nécessaire pour assurer leur présence au prochain tour de la compétition, même s’ils ne sont pas des joueurs pertinents dans la rotation actuelle.

Hazard et Asensio ont fait un peu de course sur le terrain et semblent plus près de faire leur retour dans l’équipe.

Le Real Madrid publiera sa liste d’équipes pour le match de mercredi demain, après que Zidane aura discuté avec les médias après la formation.