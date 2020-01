James Rodríguez n’a pas eu un bon match avec le Real Madrid en Copa del Rey | Colombiens à l’étranger

James Rodríguez a commencé par la victoire du Real Madrid contre les Unionistas de Salamanca, pour la 16e de la Copa del Rey. Cependant, il a été remplacé à la quatre-vingt-minute par décision de Zinedine Zidane.

En première mi-temps, James a joué pour l’aile droite près de la ligne, une position dans laquelle il avait fière allure et touchant le ballon avec ses coéquipiers, demandant le ballon et en général très actif dans le match.

Le Colombien a même été encouragé à marcher sur la surface, et à la 36e minute, il a eu une occasion imbattable, arrivant très forcé à la position de but et l’a écrasé contre le bâton après avoir lancé le ballon sur le gardien de but. James avait fière allure la première partie du match.

Cependant, dans la partie complémentaire, la roue jouait à gauche et était très perdue, presque déconnectée du jeu. Le pire moment du Colombien dans le jeu, c’est quand il a eu l’occasion d’augmenter l’avantage de son équipe après avoir été main dans la main avec le gardien rival, mais il a terminé avec beaucoup de déception et le gardien l’a envoyé au corner tandis que tout le monde saisissait le Dirigez-vous vers l’option perdue.

Après l’échec de Rodriguez à faire face au but, il a été perdu et n’a jamais pu retourner dans le circuit de jeu, a perdu la pertinence qu’il avait acquise en première mi-temps.

Il convient de préciser que James n’avait pas joué un match complet, ou du moins la plupart depuis un match, depuis le 19 novembre 2019, lorsque le Real Madrid s’est incliné contre Majorque.

James semblait plein d’enthousiasme et courait tout au long du match, mais il devra trouver son meilleur niveau rapidement pour profiter des quelques opportunités offertes par Zidane, sinon il ne sera pas pris en compte et son excellent début de saison sera oublié.