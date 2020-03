James Rodríguez: pourquoi il peut se rendre à Wolverhampton par Jorge Mendes | Colombiens à l’étranger

Récemment, la rumeur a émergé que James Rodriguez serait une option pour renforcer Wolverhampton, une équipe qui vit un bon cadeau en Premier League et cherche à se renforcer pour la saison prochaine.

Depuis un peu plus de deux ans, on parle d’une relation étroite entre Wolverhampton et Jorge Mendes, le représentant de James Rodriguez. Tout a commencé avant la promotion de l’équipe à la fin de la saison 2017-2018 avec Nuno Espiritu Santo comme entraîneur avec seulement un an dans ce club.

En 2016, Wolverhampton a été achetée par un groupe chinois appelé Fosum, dirigé par Guo Guangchang, un homme qui compte parmi les 200 hommes les plus riches du monde. Selon un rapport du journal The Guardian, ce même groupe détient un pourcentage dans Gestifute, la société de l’homme d’affaires portugais.

Cette relation possible aurait permis à l’équipe anglaise d’être tourmentée par des footballeurs portugais de haut niveau et conseillés par Jorge Mendes. De l’équipe actuelle, Rui Patricio, Rubén Vinagre, Bruno Jordao, Rubén Neves, Joao Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence et Diego Jota sont des joueurs portugais, en plus de l’entraîneur déjà mentionné.

Certaines des transactions qui ont rapporté beaucoup de revenus à Wolverhampton sont l’arrivée de Rubén Neves, pour lequel les Anglais n’ont payé que 18 millions d’euros à Porto. Un autre mouvement qui a été très bon pour l’équipe anglaise est celui de Raúl Jiménez, originaire de Benfica, bien qu’il soit mexicain.

Bien que le chiffre de 71 millions d’euros ait été la première de cette rumeur, il semble un peu élevé pour l’équipe anglaise, qui devrait attendre sa qualification pour la Ligue Europa ou même la Ligue des Champions afin de commencer à analyser les options d’ajout de joueurs.

Cependant, selon le journal The Telegraph, certains clubs de Premier League se sont dits préoccupés par les relations entre Wolverhampton et Mendes, car ils ont toujours un privilège avec l’un des meilleurs et des plus reconnus représentants des footballeurs du monde.