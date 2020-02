James Rodríguez revient à l’entraînement avec le Real Madrid | Colombiens à l’étranger

Le Colombien James Rodriguez s’est entraîné avec le reste de ses coéquipiers, à l’entraînement ce vendredi du Real Madrid, après avoir surmonté une gêne occasionnée par un coup à la hanche lors du match de quart de finale de la Copa del Rey contre le Real Société, et sera disponible pour le match de dimanche contre le Celta de Vigo.

L’attaquant hispano-dominicain Mariano Díaz a également franchi une nouvelle étape dans sa convalescence, qui ne fait plus d’exercice avec le groupe depuis fin janvier et qui travaillait jusqu’à présent seul au gymnase en raison d’une gêne musculaire qui semble déjà sur le point d’être surmontée.

Mariano, selon les images fournies par le club, a fait une carrière continue sur la pelouse de la ville sportive de Valdebebas avec l’entraîneur physique français Grégory Dupont.

D’autre part, Marco Asensio, gravement blessé au genou gauche lors du match de pré-saison contre Arsenal, continue de prendre des mesures pour revenir sur le terrain et est retourné s’exercer seul avec le ballon. “Chaque fois plus près de revenir”, a écrit hier l’Espagnol sur son compte Twitter.

Lors du troisième entraînement de la semaine, le Gallois Gareth Bale a été revu avec une protection dans la main droite, en raison d’une entorse à l’auriculaire, qui, selon des sources du Real Madrid à EFE, est légère et ne se reproduira pas. manquer le match contre Celta de Vigo, tant que le Français Zinedine Zidane l’inclut dans l’appel.

Le Belge Eden Hazard est maintenu sur un bon ton, dont le retour à la compétition est attendu pour ce dimanche, contre le Celta, bien qu’il ne soit pas prévisible de commencer. Les joueurs ont effectué des exercices de technique, de pression et de possession et ont terminé l’entraînement par des lancers au but, selon le club.