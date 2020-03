James Rodriguez tourne aujourd’hui un mois sans jouer au Real Madrid | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le volant colombien est toujours ignoré dans la maison blanche et c’est la faute du roi d’Espagne.

5 mars 2020, 22h00

Pour voir James Rodriguez jouer au Real Madrid aujourd’hui, il devrait se rendre sur YouTube pour le voir en action. C’est que le dernier antécédent d’un match colombien tourne un mois précisément ce vendredi, puisque depuis le 6 février il n’a plus de minutes dans le club espagnol.

C’est triste, mais le mois du plus grand ignoré de Zinedine Zidane pour le milieu de terrain du café est déjà terminé. Même pas lors de la saison 2016/2017, qui a clôturé le premier cycle de James à Madrid et a fini par l’envoyer au Bayern Munich, James a joué si peu et a été si longtemps – sans blessures – hors des courts en Espagne et en Europe.

La faute de James qui ne joue pas est du roi d’Espagne. Ou du moins la Coupe qui se fait en son honneur, car il y a un mois, lorsque le Real Madrid a été éliminé en quart de finale contre la Real Sociedad dans la célèbre Copa del Rey, Rodriguez Rubio ne joue pas.

Depuis ce jour, le Real Madrid a disputé quatre matchs de la Ligue espagnole et un de la Ligue des champions (contre Manchester City) et James ne s’est pas concentré sur presque tous les engagements. Il a été dit que Zidane l’a puni et lui a demandé de se mettre au diapason pour le prendre en compte.

Le mois gris de James a été rejoint par une conversation avec Carlos Queiroz qui l’a sûrement démotivé davantage, car il a été averti par l’entraîneur qui n’a pas le titre fixe dans l’équipe nationale colombienne pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde, contre le Venezuela (27 mars) et Chili (31 mars).

Pour la Ligue, James n’a que 340 minutes de compétition et n’a pas joué depuis près de 5 mois: sa dernière apparition a eu lieu le 19 octobre 2019, lors de la défaite contre Majorque à la 9e date du championnat d’Espagne.

