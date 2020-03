James Rodriguez veut rejoindre l’Atletico de Madrid l’été prochain -Rapport

Le Real Madrid et James Rodriguez semblent destinés à se séparer l’été prochain. La même chose pourrait être dite il y a un an, mais le joueur colombien a fini par rester avec Los Blancos, où il n’a pas été un joueur pertinent cette saison. James a commencé la campagne 2019-2020 en jouant des minutes pertinentes, mais il a été le plus souvent hors de la liste des joueurs.

Apparemment, le milieu de terrain colombien aimerait rejoindre l’Atletico de Madrid l’été prochain afin de rester dans la capitale espagnole, selon un reportage de Gol TV. Atleti aimerait une telle décision et le Real lui permettra probablement de partir avec une offre relativement bon marché, étant donné que son contrat avec Los Blancos expire en 2021.

James lui-même s’attendait probablement à jouer un rôle plus pertinent à Madrid cette saison, mais ses minutes au début de cette année n’étaient pas très encourageantes et il est le dernier milieu de terrain de la rotation actuelle. Même les blessures de l’aile droite du Real ne lui ont pas donné une chance d’être pertinent et il serait sage que les deux parties se séparent.