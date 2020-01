Jamie Carragher affirme que le joueur de Liverpool semblait “déçu” et “frustré” lors du choc de Man Utd – HITC

Alex Oxlade-Chamberlain a entamé la victoire de Liverpool contre Manchester United.

Jamie Carragher a affirmé qu’Alex Oxlade-Chamberlain avait l’air “déçu” et “frustré” lors de la victoire 2-0 de Liverpool contre Manchester United dimanche.

Oxlade-Chamberlain a commencé le match pour Liverpool, alors que Jurgen Klopp a choisi de remplacer le joueur par Adam Lallana en seconde période alors qu’il tente toujours de retrouver sa netteté.

Au cours des dernières saisons, Oxlade-Chamberlain a été touché par de graves blessures, mais la signature de 35 millions de livres d’Arsenal [BBC Sport] espère maintenant qu’il pourra montrer pourquoi le club l’a acheté en premier lieu.

S’adressant à Sky Sports Premier League (19/01/20 à 18h50), Carragher a partagé ses réflexions sur la performance d’Oxlade-Chamberlain alors qu’il se substituait à Lallana.

“Je pense qu’il a vraiment bien fait aujourd’hui, il l’a fait”, a déclaré Carragher à Sky Sports. “Il aura l’air déçu, mais c’est le changement évident. Il revient de blessure lui-même. Deux joueurs [Oxlade-Chamberlain and Lallana] qui souffrent probablement trop de blessures.

“Il n’est peut-être pas prêt à jouer les 90 minutes complètes, car ils se méfieront qu’il se fasse une autre blessure. Lallana a été remarquable dans ses deux dernières performances. Vous pouvez voir la frustration là-bas [from Chamberlain as he slams the chair in front of him following his subtituon]. “

Oxlade-Chamberlain pourrait devenir un grand joueur pour Liverpool au cours de la seconde moitié de la campagne et ils pourraient ajouter plus que le seul titre de Premier League à leur cabinet.

Les Reds sont déjà champions d’Europe et ils espèrent ajouter cela à leur casier, mais comme ils l’ont découvert la saison dernière, ce sera très, très difficile.

Par conséquent, le retour d’Oxlade-Chamberlain, qui avait disparu pendant une grande partie de la saison dernière, donnera l’impression que Liverpool a une nouvelle signature en main.

