Jamie Carragher dit que le milieu de terrain de Liverpool cette saison l’a «dérouté» – HITC

Jordan Henderson joue bien pour Liverpool de Jurgen Klopp en ce moment.

Jamie Carragher a fait l’éloge du milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson dans The Telegraph.

La légende de Liverpool, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, a jusqu’à présent inclus l’international anglais de 29 ans dans son équipe de Premier League de la saison.

Carragher a fait l’éloge de l’ancienne star de Sunderland, et il a admis qu’il était “déconcerté” que seulement cette saison, il reçoive plus d’éloges que les années précédentes.

Carragher a écrit sur Henderson dans The Telegraph: «Je dois dire que je suis ravi mais un peu déconcerté que Jordan Henderson reçoive plus d’éloges cette saison que les années précédentes.

«Je pense que cela en dit probablement plus sur ceux qui suggèrent qu’il s’est considérablement amélioré plutôt que sur le joueur lui-même parce que – comme je suis sûr que Jurgen Klopp en témoignera – son excellence constante en tant que capitaine a été fondamentale pour le retour de Liverpool au sommet. Ce qui est le plus impressionnant cette saison, c’est la manière dont Henderson a changé de rôle au milieu de terrain.

«Jusqu’en décembre, Fabinho était le meilleur joueur de Liverpool et sa blessure aurait pu être un moment critique dans la course au titre. Au lieu de cela, Henderson a assumé la position de numéro six et a brillamment performé. C’est peut-être pourquoi plus de gens ont remarqué son importance récemment. »

Statistiques

Selon WhoScored, Henderson a effectué 22 départs et trois apparitions de remplacement en Premier League pour Liverpool jusqu’à présent cette saison, marquant trois buts et fournissant cinq passes décisives.

L’Anglais a également fait six apparitions en Ligue des champions pour les Reds cette campagne, selon WhoScored.

Le football en Angleterre est actuellement suspendu en raison de la pandémie de santé mondiale.

Liverpool est sur le point de remporter le titre de champion pour la première fois à l’époque de la Premier League, et les Reds espèrent que la saison reprendra bientôt.

