Jamie Carragher fait exploser une star de Liverpool de 20 millions de livres – HITC

Dejan Lovren est critiqué pour sa performance à Liverpool samedi.

Jamie Carragher a décrit la performance de Dejan Lovren pour Liverpool samedi comme une performance «vraiment médiocre».

Les Reds ont perdu leur séquence de 44 matchs sans défaite en Premier League en s’inclinant 3-0 contre Watford dans ce qui est sans doute le résultat choc de la saison jusqu’à présent.

Ce faisant, Liverpool a également renoncé à ses chances d’émuler Arsenal à partir de 2004 en traversant toute la campagne de la ligue sans perdre.

Jurgen Klopp a dû choisir entre Lovren et Joel Matip pour associer Virgil van Dijk à la défense centrale, et il a choisi le Croate.

Mais Lovren, une signature de 20 millions de livres sterling en 2014 [The Telegraph], ne s’est pas couvert de gloire et était sans doute coupable pour au moins un but que Liverpool a concédé dans le Hertfordshire.

Le manager allemand a associé Matip et Van Dijk au cours de la seconde moitié de la saison dernière – y compris lors de la victoire finale de la Ligue des champions contre Tottenham en juin dernier – et le légendaire défenseur du club Carragher a déclaré à Sky Sports qu’il ne savait pas pourquoi Klopp avait négligé l’international camerounais. pour Lovren.

Il a dit: «Je veux dire, la décision du manager de jouer à Lovren, je pense que tout le monde a ressenti avant le match une chose étrange. «Il n’a pas très bien performé. Vous ne voulez jamais choisir des individus, mais ce fut une très mauvaise performance de sa part, aux côtés du normalement fantastique Virgil van Dijk qui n’était pas lui aussi. “

Comme Carragher l’a mentionné, Van Dijk était également un peu suspect et il serait injuste de blâmer Lovren pour la défaite dans son intégralité.

La vérité est que cela arrivait pour Liverpool; peut-être pas un 3-0 battant par une équipe menacée de relégation, mais la défaite était à l’ordre du jour et ils ont utilisé une autre carte Get Out of Jail il y a moins d’une semaine dans la victoire 3-2 sur West Ham, un jeu que l’ancien Southampton l’étoile n’a pas joué.

Avec un coussin de 22 points au sommet de la Premier League, cela n’a pas d’importance dans le grand schéma des choses que l’équipe de Klopp a perdu hier, mais il importe qu’ils se regroupent et se concentrent sur Chelsea lors de la rencontre de la FA Cup la semaine prochaine.

Dans d’autres nouvelles, “Disgraceful tbh”: certains fans de Charlton s’émerveillent de ce que le joueur d’Addicks a fait