Jamie Carragher fait l’éloge d’un joueur de Liverpool «spécial, spécial» de 34 millions de livres après sa victoire contre Norwich – HITC

Liverpool a enregistré samedi une nouvelle victoire en Premier League.

Jamie Carragher avait salué le “spécial, spécial” Sadio Mane après que Liverpool ait enregistré une victoire 1-0 contre Norwich City en Premier League à Carrow Road samedi.

S’adressant à Sky Sports Premier League (15/02/2020 à 19h05), Carragher a félicité Mane pour la manière dont il a atteint son but pour Liverpool hier, car il est certain qu’il est l’un des noms de la liste du PFA Prix ​​du joueur de l’année.

“Eh bien, c’est un joueur spécial et il est de retour avec un but”, a déclaré Carragher à Sky Sports. «Ils ont pris la bonne décision pour donner le but.

«C’est un joueur spécial et spécial, Sadio Mane. Je pense qu’il sera en lice pour le titre de joueur de l’année PFA avec environ quatre ou cinq autres joueurs de Liverpool dans cette équipe. Peut-être que cet homme est l’un d’eux à Jordan Henderson – C’est juste à quelle vitesse il tourne et obtient le coup de pied [for his goal]. Trop rapide pour que le gardien de but réagisse. »

Liverpool a signé Mane en 2016 pour 34 millions de livres sterling [BBC Sport] de son compatriote de la Premier League Southampton et il ne fait aucun doute qu’il a été l’une des meilleures recrues de leur histoire.

Mane, qui avait été blessé pendant une brève période avant les vacances d’hiver, est parti du banc contre Norwich, mais quand il est entré sur le terrain, il a fait la différence.

Alors que les hommes de Jurgen Klopp dominaient le match, il leur manquait quelque chose, car Mane a ajouté de la morsure au dernier tiers, puis un moment de qualité.

Après le ballon de Jordan Henderson par-dessus le dessus, Mane a pris le ballon avec brio et l’a frappé la première fois, ce qui s’est avéré trop rapide pour la défense de Norwich et le gardien de but.

Compte tenu de ses performances cette saison, on pourrait dire qu’il est le favori pour remporter le prix du joueur de l’année à la fin de la saison, alors que les Reds se rapprochent d’un titre de Premier League record.

