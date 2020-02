Jamie Redknapp évoque ses craintes pour Leeds United et commente la formation de Bielsa – HITC

Leeds United a connu une forme délicate en championnat.

Pundit Jamie Redknapp a déclaré au Daily Mail qu’il se demandait si l’intensité des séances d’entraînement de Marcelo Bielsa endommageait Leeds United.

Les Blancs ont affronté le Wigan Athletic samedi après-midi et s’attendaient à une victoire contre l’une des pires équipes à l’extérieur du championnat.

Cependant, Leeds a glissé, perdant 1-0 contre les Latics alors que le corner dévié de Joe Williams est entré directement dans le filet, entraînant Leeds une autre défaite.

Leeds avait 77% de possession de balle et 19 tirs, mais n’a pas réussi à briser Wigan, ce qui résume la forme frustrante de Leeds au cours des dernières semaines.

Il ne s’agit plus que de deux victoires lors des neuf derniers matches de championnat pour Leeds, avec seulement neuf points sur 27 possibles – ce qui signifie que leur avance sur le peloton de chasse pour l’automatique a été réduite à seulement trois points.

Leeds a également chuté la saison dernière et les fans seront terrifiés par une répétition de la situation, les hommes de Bielsa ayant désespérément besoin de se remettre sur la bonne voie le plus tôt possible.

L’espoir sera que les signatures de janvier Jean-Kevin Augustin et Ian Carlo Poveda puissent aider à renverser la situation, mais le spécialiste Redknapp commence à s’inquiéter un peu pour Leeds.

Redknapp craint que les séances d’entraînement de Bielsa ne soient trop intenses maintenant, et pense que les joueurs sont tellement désespérés d’éviter à nouveau les matches de barrage, mais il y a de réelles craintes que Leeds ne s’essouffle déjà.

“Nous entendons des histoires sur l’intensité des séances de formation de Marcelo Bielsa, alors cela a-t-il joué un rôle dans la mauvaise forme de Leeds?”, A déclaré Redknapp. «Ce n’est pas la première fois que cela se produit, bien sûr. La saison dernière, Leeds était en tête du classement le lendemain de Noël, à six points du troisième. Ils ont ensuite raté la promotion automatique. Leurs joueurs seront désespérés d’éviter à nouveau la loterie des matches de barrage », a-t-il ajouté.

