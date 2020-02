Jamie Vardy de Leicester termine notre Old Folks XI

Nous complétons notre Old Folks XI avec notre attaquant senior. Il a remporté des titres à quatre niveaux différents de la pyramide, même contre plus de 4 999-1. Parmi ses buts figure un contre l’Atlético Madrid en quart de finale de Ligue des champions. Il a également réussi un triplé contre une équipe entraînée par Pep Guardiola, et a même marqué contre Manchester United dans un Community Shield. Il a été nommé Joueur de l’année en Premier League, et il y a aussi un record de ligue qui est tout à fait f ** king his. Il a joué dans une Coupe du monde et un Championnat d’Europe, marquant un égaliseur vital dans ce dernier. Il est dur et agité, il est rapide et furieux. Comme Michael Palin et Coleen Rooney auraient pu le dire, c’est…

Jamie VardyLe record du football anglais est l’un des plus impressionnants de la mémoire récente. Depuis 2010, son taux de grève en championnat est de 174 en 337 matches, mieux qu’un sur deux. Et si cela est partiellement gonflé par deux saisons hors championnat, rappelons-nous qu’il a emmené son équipe à deux titres, y compris la toute première promotion de Fleetwood Town à la Ligue de football.

À ce stade, les exploits de Vardy sont aussi connus que tous les joueurs de la ligue. Mais l’immortelle saison de titre de Leicester City a en quelque sorte obscurci ses premières années au club. Il est donc de notre devoir de regarder de plus près.

Vardy a rejoint Leicester à partir de Fleetwood à l’été 2012, à l’âge de 25 ans. Les Foxes en étaient à leur neuvième année consécutive en dessous de l’élite, après avoir terminé dixième et neuvième du championnat les deux années précédentes. Après un démarrage lent, l’équipe a connu une séquence chaude, a brièvement mené la division et est restée aux barrages pendant la majeure partie de la saison. Un effondrement tardif a menacé de leur coûter un coup de promotion, mais un vainqueur spectaculaire du temps de blessure contre Nottingham Forest le dernier jour les a amenés à la sixième place et aux barrages.

Vardy a joué relativement peu de rôle dans tout cela. Il a marqué quelques buts clés au début, puis a lutté la majeure partie de la saison, gardé sur le banc par David Nugent et Chris Wood. Il n’a pas joué du tout dans le rodage, ni dans les play-offs, où Leicester a perdu contre Watford dans cette demi-finale inoubliable.

Mais l’année suivante, les Foxes ont frayé un chemin vers 102 points et le titre de champion, et Vardy a été l’une des principales raisons. Il a été partenaire de Nugent la plupart de la saison et a récolté 16 buts et 10 passes décisives, remportant le prix du joueur des joueurs de l’année – même s’il a raté les deux derniers mois avec une blessure à l’aine.

Ainsi, en 2014-15, quelques années après avoir travaillé dur dans la Northern Premier League, Vardy était dans l’élite. En septembre, il a fait irruption dans nos salons dans le match le plus mémorable de toute la saison, une victoire 5-3 sur Manchester United. Il a marqué une fois, a aidé deux fois et a affiché deux de ses compétences les plus durables: rythme et pénalités gagnantes (stonewall ou douteux). Voici les meilleurs moments de ce match, un voyage de nostalgie en soi:

Mais c’était à peu près tout. Il n’a de nouveau été inscrit sur la feuille de match qu’en mars, lorsque Leicester était plongé dans les malheurs de la relégation. Puis vint leur version de The Great Escape, avec Vardy comme James Coburn, peut-être. Il a marqué un vainqueur de dernière minute contre West Brom et un autre vainqueur contre Burnley, et les Foxes étaient à la maison et sèchent beaucoup plus tôt que prévu.

Pourtant, il a terminé huit buts derrière le meilleur buteur Leonardo Ulloa, et vous devez être un voyageur dans le temps pour l’avoir soutenu pendant 24 la saison prochaine et 81 dans les quatre prochains. Et bien sûr, il y a ce genre de titre de Premier League inattendu à considérer.

C’était pas mal du tout, non? Leicester a marqué pour le plaisir jusqu’à Noël et s’est ensuite défendu pour le plaisir. La contribution de Vardy incarnait le contraste. Quinze buts lors des 16 premiers matches, dont la séquence record de 11 matchs; seulement sept sur les 20 restants avant que le titre ne soit remporté. En fait, à un moment donné, ils ont remporté six des sept matches – cinq d’entre eux 1-0 – et Vardy n’a pas marqué une fois. Et vous rappelez-vous qu’il avait été cartonné rouge et avait raté les deux matchs qui les ont placés au-dessus (aidé par le match nul des Spurs avec Chelsea)?

Mais bien sûr, Vardy est un élément essentiel de la tradition de cette saison et était un choix naturel pour le joueur de l’année de la ligue. Après avoir débattu de la vidéo de compilation à intégrer, je suis devenu un vrai cochon et j’ai choisi ses 110 buts pour Leicester City en septembre dernier. Les vidéos sur les objectifs donnent toujours au buteur une apparence exceptionnelle, mais deux choses vous frappent ici: la fréquence à laquelle il court librement derrière la défense et le nombre de buts provenant d’un positionnement intelligent.

Nous devons également dire quelque chose sur son approche du jeu, pour laquelle le mot «impétueux» est plutôt doux. C’est une partie constante de son appel. D’accord, son moment «tout f ** king mine» a peut-être manqué du tout petit peu d’humilité, mais le voudriez-vous autrement? C’est comme son style: droit au but.

(Soit dit en passant, il a été expulsé quatre fois dans sa carrière, plutôt beaucoup pour un attaquant. Mais soyez honnête: ce n’est pas “ce genre de joueur”, juste un compétiteur intense qui devient parfois incontrôlable.)

Parce qu’il est devenu célèbre récemment, sa carrière internationale a été relativement ordinaire. Il a également eu le malheur d’émerger à peu près en même temps que Harry Kane. Il n’a pas eu beaucoup de chance lors de la dernière Coupe du monde, ne démarrant que dans le caoutchouc mort contre la Belgique. Et dans un coup de chance vraiment malheureux, une blessure à l’aine en prolongation signifiait qu’il ne pouvait pas prendre la place qui lui avait été attribuée lors de la fusillade historique contre la Colombie. Et c’est donc Eric Dier qui a porté le coup fatal, alors qu’il aurait pu s’agir de Vardy.

Pourtant, dans un Euro 2016 malheureux, Vardy est sorti du banc pour marquer l’égalisation dans le match de phase de groupes contre le Pays de Galles, seule victoire de l’Angleterre dans le tournoi. C’était un de ces objectifs au bon endroit au bon moment, un peu un coup de chance, mais il a fait en sorte qu’une finition délicate soit facile:

Maintenant âgé de 33 ans, a-t-il refusé du tout? Cela ne semble certainement pas. Bien que Leicester joue un style différent ces jours-ci, il peut toujours se placer derrière la défense lorsqu’on lui a demandé. Sa finition a été ridiculement bonne au début de la saison, et même si elle s’est naturellement quelque peu estompée, il est toujours en lice pour le Golden Boot, un honneur qui lui a en quelque sorte échappé jusqu’à présent. S’il réussit, il obtient le statut officiel de légende d’Old Folks XI.

Qu’il obtienne le gong ou non, Vardy restera dans les mémoires pour beaucoup de choses spéciales: rythme, attitude, séquence, titre. Mais pour terminer, je voudrais souligner quelque chose qui n’est pas mentionné aussi souvent: il est resté à Leicester City.

Je ne suis pas assez naïf pour penser que c’était de la loyauté: il a obtenu un énorme contrat et a rejeté Arsenal parce que leur style ne convenait pas à son jeu. Néanmoins, dans un monde où les clubs les plus riches sélectionnent régulièrement les meilleurs talents et où la boîte aux lettres est remplie de longues listes de joueurs que Manchester United ou Chelsea devraient signer, ce fut un plaisir de voir une véritable star rester dans un club où il a fait son nom. Ce n’est pas seulement Jamie Vardy: c’est le Jamie Vardy de Leicester.

Il n’y a donc plus de titres et il n’y en aura pas. Mais jetez un œil au tableau: City est à peu près une chose sûre pour les quatre premiers. Cela signifie que Vardy obtiendra un autre coup en Ligue des Champions, alors que beaucoup de joueurs dans un club plus riche ne le feront pas. À laquelle on ne peut que dire: oui! C’est l’endroit idéal pour un homme avec son record de titre – y compris le titre le plus miraculeux de tous.

Peter Goldstein