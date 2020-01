SONDAGE

La classe ouvrière au pouvoir. Jamie Vardy, aujourd’hui, il est l’un des attaquants les plus réputés de la planète entière. Grâce à la saison extraordinaire du Premier ministre d’il y a trois ans, selon un championnat beaucoup plus difficile en Europe, dans lequel Vardy a battu le record de buts marqués dans une séquence de matchs consécutifs. Onze, pour être précis. Plus que Ruud Van Nistelrooy à l’époque de United. Son histoire, plus généralement, est désormais connue de tous: l’attaquant s’est fait connaître il y a trois ans, mais jusqu’en 2012 il a joué dans la quatrième série anglaise. À l’époque, en effet, en plus d’être footballeur, Vardy était également métallurgiste, un travail qui lui permettait de rapporter un bon salaire chez lui. Puis, le tournant marque Leicester, avec lequel il réalise d’abord la promotion au Premier ministre puis la victoire au titre. Le premier, historique, des Renards. Depuis lors, des objectifs sont également apparus avec l’équipe nationale britannique, des rumeurs de marché et les augmentations de salaire associées de plusieurs millions de dollars. Aujourd’hui, Jamie Vardy a 33 ans.

Emile Heskey, Jaime Valdes et Andrea Bertolacci sont également nés aujourd’hui.

