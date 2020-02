Jan Age Fjortoft dit que le joueur veut rejoindre Liverpool cet été – HITC

Le Liverpool de Jurgen Klopp est lié à Timo Werner.

Dietmar Hamann peut penser que Timo Werner est mieux adapté à Chelsea ou à Manchester United, mais l’attaquant de RB Leipzig, Timo Werner, semble plutôt vouloir déménager à Liverpool.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Hamann a récemment écrit dans sa chronique Sky Germany que Werner aurait du mal à jouer régulièrement à Anfield, et a déclaré qu’il était mieux adapté à United ou à Chelsea.

Cependant, l’attaquant lui-même semble suggérer qu’il souhaite rejoindre l’équipe de Jurgen Klopp dans le mercato d’été.

En milieu de semaine, Werner a déclaré à Via Sport qu’il était flatté d’être lié à Liverpool, et il a récemment déclaré à Sky Germany qu’il s’intégrerait aux Reds et s’extasierait sur le manager Jurgen Klopp (cliquez ici et ici pour en savoir plus).

Liverpool a été lié à l’attaquant de 23 ans, le Times rapportant que les Reds et leur rival de Premier League, Chelsea, veulent obtenir les services du jeune dans le mercato estival.

Jan Age Fjortoft a joué en Angleterre (Swindon Town et Middlesbrough) et en Allemagne (Eintracht Frankfurt), et l’expert de Bundesliga a donné son point de vue sur les commentaires de Werner sur Liverpool sur Twitter.