Jan Oblak espère éliminer Liverpool

Jan Oblak a reconnu le potentiel de Liverpool, mais a précisé que s’ils faisaient “les choses correctement”, ils pourraient l’éliminer, un optimisme que partage également le président Enrique Cerezo, qui estime que “le problème” est également des “rouges”.

16/12/2019

“Je suis content que nous soyons en huitième. Liverpool est une grande équipe, avec de bons joueurs et nous y faisons face avec beaucoup d’enthousiasme. J’espère que sur le terrain on montre ce qu’il faut pour réussir“Oblak a déclaré à son arrivée aux Brand Awards.

Pour le gardien de but, l’ensemble «réseau» «est l’une des meilleures équipes». “Ils sont premiers en Premier et jouent très bien, mais ce sont deux matchs et tout le monde est compliqué. Je ne doute pas que si nous faisons les choses correctement, nous pouvons passer au quart”, a-t-il averti.

“Rien ne me fait peur parce que ce sont de grands joueurs, mais pas seulement ceux de Liverpool, ceux de toutes les équipes. Tout comme en Espagne il y en a d’autres et chaque semaine on joue contre de grands joueurs, on s’y habitue. Je ne pense qu’à le faire de la meilleure façon” Ajouta Oblak.

De plus, le Slovène a demandé de la patience après le moment irrégulier de l’équipe car ils sont toujours “en décembre” et LaLiga Santander “est très longue”. “Nous sommes tous proches et en Ligue des champions, nous avons réussi à passer au deuxième tour, ce qui n’a pas été facile. Nous avons maintenant Liverpool, mais il reste beaucoup“il a condamné.

Pour sa part, le président de l’Atlético, Enrique Cerezo, a également décrit la “grande équipe” de Juergen Klopp, mais a souligné que “le problème” sera pour l’équipe anglaise. “Je pense que celui qui doit donner le vertige est Liverpool, pas nous. Nous savions que Liverpool ou tout autre pouvait jouer, et ce ne serait pas la première fois que nous les éliminions”, a-t-il déclaré.

“Jusqu’en février, nous nous préparerons, mais nous sommes toujours prêts. Tous les éliminatoires sont 50-50 et nous avons joué contre Liverpool, ce qui semble phénoménal. Je n’aurais pas préféré une autre équipe. J’aime Liverpool, la ville et les Beatles”. Il a dit avec un sourire.