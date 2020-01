“Janvier est un mois difficile, mais les séries éliminatoires sont à portée de main. Sur le marché …”

SCAFATI (SA). Neuvième place du Groupe B d’Excellence Campanie, à seulement deux longueurs de la zone des éliminatoires, le Scafatese lors de la session de décembre a connu une véritable révolution technique. Le directeur sportif Taglianetti a apporté plusieurs modifications à l’équipe initiale, avec la claire intention de donner un tournant à la saison et de viser ainsi fermement un placement en séries éliminatoires.

MOT À DIESSE

Pendant les vacances de Noël, notre rédaction a atteint le canary diesse, avec lequel nous avons analysé le marché et les objectifs saisonniers de l’équipe: «Certes, par rapport au réglage initial, quelque chose a changé, nous avons fait un marché important et nous allons essayer de faire autre chose s’il y aura la bonne occasion. Étant un nouveau groupe de joueurs, il est clair qu’il faudra une phase d’adaptation, quelques jeux pour trouver le bon équilibre, mais je pense que nous avons été très efficaces sur le marché. “

PERFORMANCE ET RENFORTS

Avant les vacances de Noël un peu trop, puis un début en 2020 contre le Buccino: «Il y a un peu de regret, même si je tiens à rappeler que les nouveaux n’étaient pas tous disponibles contre Angri et Sant’Agnello, en dans le premier cas il n’y avait personne et dans le second seulement Rinaldi et Cherillo. À mon avis, cette équipe aurait pu conquérir au moins quelques points de plus au cours des derniers matchs, et ils auraient été fondamentaux dans une perspective de séries éliminatoires. – souligne Taglianetti – Jusqu’à présent, le championnat a été très équilibré, nous visons certainement un groupe de retour différent, nous nous sommes préparés à être compétitifs jusqu’au bout et nous essayons de nous affermir si possible “.

SE SENTIR COMME DES MATCHS

Mois de janvier très difficile pour Scafatese, mais l’ambition ne manque certainement pas aux canaris: “Ce seront tous des défis compliqués, même Faiano le considère comme un voyage très difficile, un banc d’essai important après lequel nous pourrons mieux comprendre nos perspectives. Si nous devons collecter une bonne quantité de points, je pense que nous pouvons être les protagonistes de ce championnat. – conclut le diesse – Si nous avions construit une équipe comme l’actuelle depuis le début, nous serions peut-être plus haut, mais il est inutile de déterrer le passé. Scafati est un carré qui mérite au moins la Serie D, maintenant, de façon réaliste, notre objectif est les playoffs et je pense qu’ils sont facilement à la portée de ce groupe “.