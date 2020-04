“J’apprécie les mots de Spadafora et je suis en phase avec Gravina”

Déclarations de “paix” par Paolo Dal Pino. Le président de la Ligue Serie A il a parlé à travers une note officielle, soulignant l’esprit de collaboration envers Vincenzo Spadafora, Ministre des Sports et Gabriele Gravina, président de la FIGC.

La note officielle

«J’apprécie vraiment les mots du ministre Spadafora ce matin et son appel – a déclaré le président de la Ligue de Serie A Paolo Dal Pino -. Il y a eu et il y aura toujours une volonté de dialogue constructif de la part de la Ligue de Serie A, dans la certitude que le travail du ministre des Sports et le nôtre ne peuvent viser qu’un bien commun au sens large. C’est un moment terrible pour le pays et pour le monde, seulement uni et compact, il sortira ensemble. “

“Comme tous les Italiens, nous aimerions retourner au travail et vivre notre vie dès que possible – a poursuivi le président Dal Pino -. Naturellement que la Ligue de Serie A veuille jouer au football, il serait contre nature de dire le contraire. Ceux qui ont une profession aimeraient toujours continuer à le faire. S’il sera possible de le faire en respectant les normes et protocoles de santé, eh bien. Sinon, nous respecterons strictement, comme nous l’avons toujours fait, les décisions du gouvernement. Le ministre peut être sûr de notre esprit constructif et collaboratif et que mon harmonie avec le président de la FIGC Gravina est absolue “.