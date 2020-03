Jared Borgetti fait l’éloge de Cruz Azul

Les éloges pour le leader général de la Clausura 2020 ont maintenant été rendus par Jared Borgetti, qui a reconnu la façon dont Cruz Azul a joué dans ce tournoi avec Robert Siboldi.

Borgetti, qui est devenu l’une des figures historiques de l’équipe nationale mexicaine et qui, à l’époque, était un joueur de “ La Celeste Machine ”, a comparé cette Cruz Azul avec l’équipe nationale uruguayenne, même s’il n’était pas le premier, comme précédemment Richard Núñez l’avait fait.

“Nous devons souligner le travail que Siboldi a fait à Cruz Azul, qui a bien fait, et avec un seul renfort sur le terrain, qui est Luis Romo; il est candidat au titre, pour ce qu’il a montré et pour ce qu’il lui a coûté” se débarrasser des choses dont on parle à l’extérieur “

«J’applaudis la façon dont ils montrent la griffe et la force que les fans demandent à l’équipe. cette Cruz Azul joue avec une force uruguayenne, comme une équipe d’Uruguay, qui en fera un champion “, a reconnu Jared Borgetti.

Le commentateur actuel d’ESPN, qui a déjà brillé en tant qu’attaquant de plusieurs équipes, a défendu le maillot du club de ciment en 2007, où il a joué 27 matchs, marqué sept buts et donné deux passes décisives.