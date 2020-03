“J’attendais plus de Griezmann à Barcelone” »Presse football

Jeudi 19 mars 2020

L’ancien attaquant brésilien a évoqué la performance des Français dans les «culés». Rivaldo estime que Griezmann a encore des chances dans les «blaugranas» pour cette saison, mais qu’il devrait se battre pour un poste à Barcelone et ratifier le niveau qu’il avait à l’Atlético Madrid.

Pour Rivaldo, la performance d’Antoine Griezmann à Barcelone n’était pas la meilleure. L’ancien attaquant estime que le Français a encore beaucoup à donner et estime qu’il devrait se battre pour un poste au sein du “Blaugrana” avant de songer à quitter le club “Culé”.

En conversation avec Betfair, le joueur à la retraite ayant un passé à Barcelone, a assuré que ce qui avait été fait par le Français cette saison n’était pas ce qui était souhaité. “D’un champion du monde bien adapté au football espagnol, un impact plus important était attendu, surtout cette saison où Coutinho lui-même n’est plus là, Suárez n’est pas là ou Dembélé ne joue pas à cause d’une blessure. Sa première saison me rappelle Coutinho “, a-t-il déclaré.

Cependant, l’ancien joueur de 47 ans garde espoir d’une amélioration des performances de l’équipe de France au cours de cette 2020.

“Il faut attendre qu’il s’adapte un peu plus à Barcelone, son style et son système tactique. Il a de la qualité à revendre pour performer à un bon niveau. Griezmann doit s’engager un peu plus pour vraiment réaliser son meilleur football et devenir un joueur décisif dans les plans de Setién », a déclaré Rivaldo.

Lors de sa première saison dans les «culés», Antoine Griezmann a disputé 37 matchs et inscrit 14 buts, avec un buteur moyen de 0,38 but par match, loin de son meilleur record à l’Atlético de Madrid, 0,59 but par engagement.