“J’aurais aimé qu’ils apprennent de Bravo, je n’ai jamais douté de leur qualité” »Football Press

Dimanche 01 mars 2020

L’entraîneur de Manchester City a évoqué plus tard la victoire de son équipe en finale de la Coupe de la Ligue, match dans lequel Claudio Bravo a débuté. Et à propos du gardien de but chilien, Guardiola n’a eu que des mots positifs. “Il est l’un des meilleurs professionnels que j’ai vus”, a-t-il déclaré.

Un nouveau trophée pour les médaillés de Josep Guardiola. Manchester City, avec Claudio Bravo en entrée, a été couronné champion de la Coupe de la Ligue anglaise, après avoir battu l’historique Aston Villa par deux buts, au stade de Wembley. Après le match, l’entraîneur des «citoyens» a donné ses impressions sur le match, un moment qu’il a utilisé pour féliciter le gardien national.

Dans cette ligne, Guardiola a déclaré que «Claudio Bravo a été impliqué dans de nombreux titres que nous avons gagnés ces dernières années, il est l’un des meilleurs professionnels que j’ai vus. Je souhaite qu’ils aient appris de lui après tout ce qu’il a gagné. »

Concernant le rôle secondaire que le gardien de but a dû assumer dans l’ensemble de Manchester, Guardiola a déclaré qu ‘«il a accepté son poste au sein d’un groupe, c’est une personne formidable. C’est quelqu’un d’intelligent qui réussira à l’avenir, soit en tant qu’entraîneur, soit en tant que directeur sportif. C’était toujours là. Je n’ai jamais douté de sa qualité. »

Sur le nouveau titre obtenu par son équipe, Guardiola avait des mots encourageants pour ses élèves. De cette façon, l’entraîneur catalan a déclaré que «remporter ce trophée pour la troisième fois consécutive est une grande réussite. C’est la cohérence. Nous appuyons dans les premières minutes et dans les dernières. Depuis mon arrivée, j’ai essayé de gagner tout ce que nous avons joué. Le faire trois fois ici est super. »