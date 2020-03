“J’aurais dû accepter l’offre de Galatasaray en janvier”

l’état d’urgence coronavirus il a presque tout arrêté; L’Italie est à genoux et, avec elle, notre football aussi.

Souffrir beaucoup de cette terrible situation est le jeune défenseur de la Rome Mert Cetinloin de la famille et fermé chez lui dans la solitude de la capitale. Le Turc avait reçu des offres lors de la session du marché des transferts d’hiver, surtout celle de Galatasaray gentiment décliné par le numéro 15 jaune et rouge.

Le regret de Cetin

La classe ’97 a déclaré des mots textuels au portail fotomac: “J’aimerais avoir accepté l’offre de Galatasaray pendant l’arrêt”. Des mots dictés par le désespoir et la solitude que, malheureusement, le Turc connaît tout au long de cette période compliquée. En Turquie, le coronavirus ne s’est pas encore propagé de manière significative, mais l’alerte augmente progressivement. Même le football ne va pas bien, étant donné la positivité au virus par l’entraîneur de Galatasaray Fatih Terim.

Le moment est critique, mais il y a une solution à tout; vous devez rester calme.