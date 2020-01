«J’avais des offres d’Italie et d’Espagne mais les objectifs de Leipzig

Dani Olmo a déjà été présenté comme nouveau joueur du RB Leipzig. Le joueur a montré très excité en conférence de presse avant ce nouveau challenge en Bundesliga. Markus Krösche, directeur sportif du club et clé de la décision finale, l’a accompagné tout au long de la conférence. “Les objectifs sportifs de Leipzig m’ont convaincu. Ma façon de travailler avec les jeunes est mieux adaptée à ma carrière. Ils travaillent avec beaucoup d’ambition et surtout avec beaucoup de cœur “, a-t-il déclaré.

27/01/2020

À 19:17

CET

Javier Villodres

Le footballeur catalan a reconnu aujourd’hui l’existence de offres d’autres clubs en Espagne ou en Italie, mais que Leipzig était l’option qui l’a convaincu: “J’avais d’autres offres mais après avoir discuté avec le club de la façon dont nous pourrions grandir ensemble, j’étais convaincu et je n’avais pas à réfléchir beaucoup. J’ai réalisé que ce site me convenait. La Bundesliga est l’une des meilleures ligues du monde et je suis sûr que ça va être un grand défi dans ma carrière. “

Compte tenu de la décision prise par Dani Olmo, le directeur sportif de son nouveau club a célébré les raisons de son élection. Selon le joueur lui-même, l’intérêt pour les jeunes talents et sa façon de travailler étaient essentiels. “Nous sommes très heureux que Dani soit avec nous. Il peut faire la différence à un niveau élevé. Le transfert montre que notre façon de travailler est très attrayante pour les jeunes joueurs. Nous pouvons passer à l’étape suivante car c’est un bon signe qu’un joueur de cette qualité nous choisisse. “

Le milieu de terrain a déclaré lors de la conférence de presse que sa préférence serait de jouer juste derrière les attaquants afin de montrer son caractère offensif: “Je me sens à l’aise dans les quatre positions offensives mais je préfère jouer derrière les attaquants. J’ai hâte de jouer avec Timo Werner. C’est un grand attaquant qui a marqué de nombreux buts et je veux l’aider à en obtenir beaucoup plus. “

Dani Olmo s’est entraîné aujourd’hui dans la matinée avec ses nouveaux coéquipiers. Le joueur a voulu montrer l’engagement et le désir de s’intégrer au plus tôt dans les vestiaires: “Je veux m’intégrer au plus vite, comprendre le coach et sa philosophie. Je veux aider l’équipe dès que possible. Les garçons m’ont bien reçu, cela m’a donné l’impression que tout le monde est très motivé. “