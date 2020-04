“J’avais tout prévu pour aller à Boca, mais j’ai arrêté l’opération”, a admis Tito Villalba

Héctor ‘Tito’ Villalba, joueur actuel de La liberté du Paraguay, a rappelé son séjour à San Lorenzo de Almagro et a admis qu’avant de partir pour Atlanta United, il était proche de jouer à Boca, mais il a lui-même décidé d’arrêter l’opération.

“Tout était arrangé et J’ai arrêté l’opérationJ’étais un garçon et je ne regrette pas cette décision. A cette occasion, je pensais comme un fan “, a expliqué l’attaquant, en dialogue avec le journaliste Leandro Alves.

Pour sa part, il a également admis qu’il était sur le point de retourner à San Lorenzo et a révélé qu’il aimerait jouer dans le Cyclone avec les frères Romero: “Je vois tous les matchs de San Lorenzo, j’ai pris beaucoup d’amour pour le basket et le futsal et ça me fait plaisir qu’ils soient au top. Je suis récemment allé en Argentine pour des raisons familiales et il y a eu la possibilité de revenir car j’ai parlé avec Marcelo Tinelli“

“La vérité est que je m’entends très bien avec eux (les frères Romero), nous avons parlé. Ils m’ont beaucoup aidé à m’installer ici. Ce serait bien de jouer avec eux à San Lorenzo. Je sais que c’est dur mais rêver ne coûte rienAjouta Villalba.

Enfin, il a expliqué pourquoi il avait décidé de signer pour Libertad, une équipe commandée par Ramón Díaz: “Cela me permet d’être proche de ma famille, cela me donne la chance de jouer aux Libertadores et de pouvoir retourner en équipe nationale. C’est un grand club avec un excellent personnel d’entraîneurs “, a-t-il fermé.