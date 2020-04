Javi Martinez heureux de voir le reste de son contrat au Bayern Munich

Le contrat actuel de Javi Martinez avec le Bayern Munich expirera le 30 juin 2021, mais de la courte liste des joueurs de l’équipe qui sont dans le même bateau, il est l’un des seuls qui ne semble pas susceptible de signer une extension à tout moment dans le futur. Thomas Muller a déjà signé une prolongation tandis que Manuel Neuer négocie toujours un nouvel accord avec le front-office du club. Thiago Alcantara et David Alaba sont également des joueurs avec lesquels le club espère conclure des accords de prolongation car leurs contrats expireront également l’année prochaine.

Pour le cas de Javi Martinez, cependant, un nouveau rapport (SPOX) suggère que l’Espagnol se contente de voir le reste de son contrat avec le Bayern et ne prévoit pas de partir à l’avance. Le milieu de terrain n’a pas reçu de minutes constantes cette saison, et plus tôt cette saison, il était supposé qu’il pousserait pour un retour en Liga, peut-être pour rejoindre l’Athletic Bilboa, où il a joué avant de venir au Bayern en 2012. Cependant, depuis Hansi Flick a pris les choses en main, Martinez admet qu’il a acquis une certaine confiance dans le manager qui a récemment signé un nouvel accord le gardant au Bayern jusqu’en 2023. Il a eu ses problèmes de blessures pendant le ruckrunde, mais il a toujours le sentiment qu’il est un joueur Flick évalue fortement et fait référence à combien il a joué sous lui lorsqu’il était en pleine forme:

Regardez combien de fois j’ai joué sous le nouvel entraîneur quand j’étais en forme: 80, 90%. L’entraîneur m’a dit qu’il était très content de moi et qu’il planifiait pour moi.

Photo par Tom Weller / alliance photo via .

Bien sûr, lorsque Flick a pris ses fonctions pour la première fois, Martinez a souvent été suppléant en tant que défenseur central en raison des blessures de Niklas Sule et de Lucas Hernandez. Maintenant qu’il y a un départ établi de quatre de David Alaba, Jerome Boateng, Benjamin Pavard et Alphonso Davies, il y a moins de chances que Martinez soit impliqué en tant que défenseur, surtout maintenant que Hernandez est de retour.

Après être revenu de sa blessure aux ischio-jambiers subie lors du dernier match du hinrunde (VfL Wolfsburg), Martinez n’a joué que 5 minutes sur un total de 3 matchs où il a été inscrit dans l’équipe du jour du match alors qu’il continuait à remonter à fond match fitness. Chaque fois que les matchs reprendront, il reste à voir à quelle fréquence il sera impliqué, mais il prévoit de rester pour le reste de son contrat, surtout si le Bayern ne prévoit pas de le vendre cet été: