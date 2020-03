Javi Martínez livre de la nourriture aux personnes âgées

Le joueur du Bayern Munich, Javi Martinez, a montré un grand cœur. Jeudi dernier, il a consacré l’après-midi à faire des emplettes pour les personnes à risque pour le coronavirus et laisser les sacs à leurs portes.

27/03/2020 à 17:32

CET

Oscar Cubero

Le basque était visible dans les rues de Grünwald avec un masque et des gants pour vous protéger de la pandémie. Un geste qui n’est passé inaperçu par personne, car la Croix-Rouge a écrit de gentils remerciements au footballeur sur son compte Instagram et l’a “ revendiqué ” pour les événements à venir: “Nous avons eu beaucoup de plaisir avec vous et nous espérons vous revoir en tant que médecin régulier à l’Allianz Arena”.

Le «8» n’était pas la seule personne dans l’environnement du Bayern à avoir effectué des gestes de solidarité. Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont fondé la campagne “We kick corona” et ils ont commencé la cause en faisant un don d’un million d’euros entre eux. Le même montant que Lewandowski a déposé. Thiago et sa fondation ont également fait un don par le biais de la Fondation de la famille Alcántara. D’autres footballeurs allemands, comme Hummels ou Sané, ils voulaient contribuer de l’argent pour arrêter le coronavirus.

Javi Martínez a quitté Bilbao en 2012 pour Munich. Depuis, il joue pour le Bayern et se sent très à l’aise en ville. Il a remporté toutes les ligues qu’il a jouées -7-, une Ligue des Champions et 4 Coupes.