Javi Martinez n’a aucun souvenir de la victoire du Bayern en Ligue des champions 2013 contre Dortmund

Ayant été avec le Bayern Munich depuis 2012, Javi Martinez a joué son lot de gros matchs sur la plus grande scène. Dans une récente interview avec 11Freunde (via Sport1), cependant, il a révélé qu’il avait du mal à se souvenir de matchs intenses et émotionnels, et cela inclut les plus grands triomphes de son club et de son pays.

La finale de la Ligue des Champions 2013 à Wembley contre le Borussia Dortmund était sans doute le plus grand match du Bayern de la dernière décennie, où ils ont battu leurs rivaux de Bundesliga 2-1 grâce à la fin de l’héroïque d’Arjen Robben. Cette victoire a permis au Bayern d’obtenir un triplé célèbre sous Jupp Heynckes, et la campagne 2012/2013 restera dans les mémoires comme l’une des meilleures de l’histoire du club.

Martinez, cependant, ne se souvient pas grand-chose du jeu. Il en va de même pour ses débuts en Liga pour l’Athletic Bilbao et la finale de la Coupe du monde 2010 avec l’Espagne en Afrique du Sud:

Je ne me souviens pas de tels moments émotionnels. Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pratiquement aucun souvenir de ces jeux.

Que se souvient Javi de ses débuts professionnels avec l’Athletic Bilbao? «C’était un 1-1 contre la Real Sociedad. Je ne me souviens plus de beaucoup. “

Bien qu’il ne puisse pas tout à fait expliquer pourquoi il a tant de difficulté à se souvenir de ces moments importants et déterminants pour sa carrière, il a dit que cela pourrait être dû au fait qu’il est tellement concentré sur le jeu. De plus, la pression qui accompagne naturellement de telles grandes occasions pourrait également expliquer son incapacité à se souvenir des détails:

Peut être [it’s the pressure]. Mais je ne sais vraiment pas. Je suppose que je me concentre tellement sur ces jeux importants que je règle tout le reste. Quand je joue, je n’y pense pas. Je joue juste. Les gens m’approchent souvent après un match et disent: «Hé, à quel point c’était bon aujourd’hui, s’il vous plaît?» Ou «Qu’est-ce que telle ou telle a mis en place dans le jeu aujourd’hui?» Je ne peux jamais dire.

