Javi Martínez révèle les questions de Guardiola

Pep Guardiola n’a jamais caché son admiration pour Marcelo Bielsa. Avant de commencer son aventure sur les bancs, il a partagé des entretiens de marathon avec l’Argentin. Il a même voyagé en Argentine pour partager du temps avec lui. Et dans son bureau de Manchester City, il y a des phrases de Bielsa sur le succès et l’échec.

14/02/2020 à 15:49

CET

Sport.es

Le joueur du Bayern Munich Javi Martínez a maintenant expliqué une anecdote avec Guardiola sur la même ligne, ce qui souligne L’influence de Bielsa sur les méthodes de Pep Guardiola. “Quand je m’entraînais avec Pep, il est venu me voir encore et encore pour me poser des questions sur mon stage avec Bielsea”, explique-t-il dans des déclarations que “Goal” recueille.

Martínez se souvient même de son intérêt pour la gestion de la garde-robe de Bielsa. “Je voulais savoir comment il s’était entraîné et comment il avait traité les joueurs. Le respect était réciproque parce que Pep admire Bielsa et Bielsa admire Pep”.

Un respect qui est maintenu et que l’on peut voir dans les déclarations des deux. Et il est habituel d’entendre l’un louer l’autre, bien que leurs équipes ne jouent pas exactement avec le même style de football.